10.08.2019
'Sır Tutabilir Misin?' 16 Ağustos’ta vizyonda!
Aslında sırlarımızı bir daha hiç görmeyeceğimiz birine anlatmamız oldukça doğal.
Tabii onun bir yabancı olmadığını öğrenirsek işler biraz karışabilir.
Başrollerini Alexandria Daddario (Percy Jackson, Baywatch) ve Tyler Hoechlin’in (Road to Perdition, Teen Wolf) paylaştığı, yönetmenliğini ise Elise Duran'ın yaptığı Sır Tutabilir Misin?, yazın ruhuna çok uygun, eğlenceli ve romantik hikâyesiyle çok iyi hissettirecek bir film.
Birbirinden eğlenceli ve çok satan romanıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sevilen Sophie Kinsella’nın aynı isimli romanından uyarlanan romantik komedi Can You Keep A Secret? / Sır Tutabilir Misin?, 16 Ağustos’ta sinemalarda.
Yönetmen: Elise Duran
Senaryo: Peter Hutchings, Sophie Kinsella (Roman)
Oyuncular: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Kimiko Glenn, Laverne Cox, Sunita Mani
Tür: Romantik Komedi
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