28.09.2019

26. Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu!


Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, ödüllerin sahiplerini bulduğu büyük törenle sona erdi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde 28 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşen törende aynı zamanda, Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri; oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfü Livaneli’ye takdim edildi.

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 4 kategoride yarıştı.
Kazanan filmlere toplam 650 bin liralık para ödülü verildi.

Nuh Tepesi

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANANLAR

En İyi Film Ödülü: “Nuh Tepesi” (Yönetmen: Cenk Ertürk)
Yılmaz Güney Ödülü: Kraliçe Lear” (Yönetmen: Pelin Esmer)
En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Film: “Nuh Tepesi”)
En İyi Senaryo Ödülü: Kıvanç Sezer (Film: “Küçük Şeyler”)
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Funda Eryiğit (Film: “Aden”)
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Alican Yücesoy (Film: “Küçük Şeyler”)
En İyi Müzik Ödülü: Barış Diri  (Film: “Kraliçe Lear”)
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Federico Cesca (Film: “Nuh Tepesi”)
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Devrim Öner Ünal (Film: “Aden”)
En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (Film: “Görülmüştür”)
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Füsun Demirel (Film: “Görülmüştür”)
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Serdar Orçin (Film: “Uzun Zaman Önce”)
Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Özcan (Film: “Küçük Şeyler”)
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Beran Soysal (Film: “Kronoloji”)


Aden

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANANLAR

En İyi Film Ödülü: “Ayakkabı” (Yönetmen: Nehir Tuna)

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANANLAR

En İyi Belgesel Film: “Hatırımda” (Yönetmen: Soner Akalın, Batman Ünv.)
En İyi Deneysel Film: “Farklı Ağıllar” (Yönetmen: Mehmet Özbek, Çukurova Ünv.)
En İyi Kurmaca Film: “Servis” (Yönetmen: Ramazan Kılıç, İstanbul Şehir Ünv.)
Jüri Özel Ödülü: “Dede” (Yönetmen: Ahmet Keçili Çukurova Ünv.)

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANANLAR

En İyi Film Ödülü: “Küfe” (Yönetmen: Yusuf Yılmaz)

ADANA İZLEYİCİ ÖDÜLÜ

 “Kapı” (Yönetmen: Nihat Durak)

FİLMYÖN EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ

Cenk Ertürk (Film: “Nuh Tepesi”)

SİYAD “CÜNEYT CEBENOYAN” EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ

“Kraliçe Lear” (Yönetmen: Pelin Esmer)

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÖZEL ÖDÜLÜ

“Kapı” (Yönetmen: Nihat Durak)