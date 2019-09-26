26. Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu!

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde 28 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşen törende aynı zamanda, Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri; oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfü Livaneli’ye takdim edildi.
26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 4 kategoride yarıştı.
Kazanan filmlere toplam 650 bin liralık para ödülü verildi.
|Nuh Tepesi
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANANLAR
En İyi Film Ödülü: “Nuh Tepesi” (Yönetmen: Cenk Ertürk)
Yılmaz Güney Ödülü: “Kraliçe Lear” (Yönetmen: Pelin Esmer)
En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Film: “Nuh Tepesi”)
En İyi Senaryo Ödülü: Kıvanç Sezer (Film: “Küçük Şeyler”)
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Funda Eryiğit (Film: “Aden”)
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Alican Yücesoy (Film: “Küçük Şeyler”)
En İyi Müzik Ödülü: Barış Diri (Film: “Kraliçe Lear”)
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Federico Cesca (Film: “Nuh Tepesi”)
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Devrim Öner Ünal (Film: “Aden”)
En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (Film: “Görülmüştür”)
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Füsun Demirel (Film: “Görülmüştür”)
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Serdar Orçin (Film: “Uzun Zaman Önce”)
Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Özcan (Film: “Küçük Şeyler”)
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Beran Soysal (Film: “Kronoloji”)
|Aden
ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANANLAR
En İyi Film Ödülü: “Ayakkabı” (Yönetmen: Nehir Tuna)
ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANANLAR
En İyi Belgesel Film: “Hatırımda” (Yönetmen: Soner Akalın, Batman Ünv.)
En İyi Deneysel Film: “Farklı Ağıllar” (Yönetmen: Mehmet Özbek, Çukurova Ünv.)
En İyi Kurmaca Film: “Servis” (Yönetmen: Ramazan Kılıç, İstanbul Şehir Ünv.)
Jüri Özel Ödülü: “Dede” (Yönetmen: Ahmet Keçili Çukurova Ünv.)
ADANA KISA FİLM YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANANLAR
En İyi Film Ödülü: “Küfe” (Yönetmen: Yusuf Yılmaz)
ADANA İZLEYİCİ ÖDÜLÜ
“Kapı” (Yönetmen: Nihat Durak)
FİLMYÖN EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ
Cenk Ertürk (Film: “Nuh Tepesi”)
SİYAD “CÜNEYT CEBENOYAN” EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ
“Kraliçe Lear” (Yönetmen: Pelin Esmer)
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÖZEL ÖDÜLÜ
“Kapı” (Yönetmen: Nihat Durak)
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