‘Aidiyet’ten ilk fragman yayınlandı!

Berlinale’den Saraybosna’ya, bir çok uluslararası festival programında Türkiye sinemasını temsil eden ve en son Londra’da Open City Film Festivali’nde Burak Çevik’e Uluslararası Yeni Yetenek Ödülü’nü kazandıran film, 25 Ekim Çarşamba günü Adana Altın Koza Film Festivali’nde yarışacak.
Türkiye’de gösterime girmeyecek ve sadece festivaller ve özel gösterimler ile seyirciyle buluşacak olan Aidiyet bu hafta ayrıca, Calgary Film Festivali’nde Kanada prömiyerini yapacak.
Aidiyet
2003’ün Aralık ayında, İstanbul’un banliyö mahallerinin birinde yaşayan 55 yaşındaki bir kadın, evine giren bir yabancı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma sonucu, maktulün kızı ve kızının sevgilisi göz altına alındı.
Dava 2007 yılında sonlandığında, mahkeme ikisini de müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Aidiyet, 15 yıl sonra bu kriminal vakanın mekânlarını takip ederek cinayeti işleyen zanlının polis karakolunda verdiği ifade eşliğinde topoğrafik bir gözlem yapıyor ve ardından çiftin ilk tanıştığı geceye odaklanıyor.
Senaryo ve Yönetmen: Burak Çevik
Oyuncular: Eylül Su Sapan, Çağlar Yalçınkaya
Kurgu: Ali Aga, Burak Çevik
Görüntü Yönetmeni: Barış Aygen
Sanat Yönetmeni: Dilşad Aladağ
Müzik: Mine Pakel
Yardımcı Yönetmen: Ozan Yoleri
Ses Kayıt: Ahmet Gürbüz
Renk Düzenleme: Sertaç Toksöz
Ses Tasarımı ve Miksaj: Yalın Özgencil
Afiş ve Jenerik Tasarımı: Dilşad Aladağ
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