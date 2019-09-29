29.09.2019
Altan Gürman Sergi Turu 3 Ekim'de Arter'de!
Arter’in yeni binasının açılışıyla birlikte hayata geçirdiği Öğrenme Programı, herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlıyor.
Çağdaş sanatı üretildiği bağlam, ziyaretçilerin gündelik deneyimleri ve hayal gücüyle ilişkilendirerek yorumlamaya açan Öğrenme Programı kapsamında her hafta, Arter’de sergilenen yapıtların bağlamını genişletmeyi amaçlayan Yorumlama Etkinlikleri düzenleniyor.
Etkinlikler kapsamında 3 Ekim 2019 Perşembe akşamı saat 19.00’da Galeri 3’te, Başak Doğa Temür, Arter’in açılış programında yer alan ve küratörlüğünü üstlendiği Altan Gürman başlıklı serginin kavramsal çerçevesi ve sergilenen yapıtlar üzerine, katılımcıların soru ve izlenimlerine de yer veren bir sergi turu gerçekleştirecek.
Sergi, Türkiye’de çağdaş sanatın öncülerinden ve yapıtaşlarından biri olarak ancak 2000’li yıllarda sanat tarihi yazımında yerini almaya başlayan Altan Gürman’ın 1965 ile 1976 arasında sürdürdüğü 11 yıllık üretimini yansıtan eserleri bir araya getiriyor.
Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan sergide, 39 yapıtın yanı sıra sanatçının arşivinden seçilen eskiz, fotoğraf, ders notu, nesne ve dokümanlar da yer alıyor.
Beş yıl boyunca Arter’in kurumsal sponsorluğunu üstlenen Tüpraş’ın desteği sayesinde 2 Ocak 2020’ye kadar sergilerin ücretsiz olarak ziyaret edebileceği Arter’de gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak.
25 kişilik kapasitesi olan etkinliğe, turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırılabilir.
Arter salı, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri 11.00–19.00; perşembe günleri ise 11.00–20.00 saatleri arasında ziyarete açık.
Müze, her ayın ilk cumartesi günü “Uzun Cumartesi” kapsamında 11.00–24.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
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