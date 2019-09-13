'Anna Laudel' Contemporary Istanbul’daki yerini aldı!

|Onur Hastürk, Adem - Adam, 2019
DanieleSigalotise, Anna Laudel’de ilgi çeken sergisi ‘İmparatorluklar Önce’ sergisinden eserlerle standdaki yerini alıyor.
FIRAT NEZİROĞLU’NUN ‘AHMET’ DOKUMASI İSTANBUL’DA
Anna Laudel’in temsil ettiği sanatçılardan Fırat Neziroğlu ’nun ‘İnsan’ koleksiyonundaki yeni dokuması Ahmet, dünyada farklı galerilerde yer aldıktan sonra Türkiye’de ilk kez 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Contemporary İstanbul'da Anna Laudel standında sergilenecek.
|Fırat Neziroğlu, Dear Ahmet, 2019
Patentli özel dokuma tekniği ile dünyanın ilgisini üstünde toplayan Neziroğlu’nun Ahmet eseri kısa süreli olarak birçok farklı galeride sanatseverlerle buluşmuştu.
Galerilerin yanı sıra New Whitney Museum gibi New York’un en ünlü müzelerinde tanıtıldı ve Meksika’nın en büyük ve en meşhur müzesi Casa Lam’da alıcıya çıktı.
C24 ve Miami Design District’teki dünyaca ünlü galerilerde de tanıtıldı.
Fırat Neziroğlu’nun dokuduğu Ahmet; temelde insanın içinde yatan maskülen tarafı gün yüzüne çıkardığı belirtiliyor.
Anna Laudel’in Contemporary İstanbul’da sergileyeceği eserler 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında A205 numaralı standında ziyaret edilebilecek.
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