6.09.2019
Arter’in basın toplantısı gerçekleşti!
Arter, Dolapdere’deki yeni binasını ve açılış sergilerini 4 Eylül 2019 Çarşamba günü ilk olarak basın mensuplarıyla buluşturdu.
Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda düzenlenen basın toplantısı Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ve Arter Başküratörü Emre Baykal’ın katılımlarıyla gerçekleşti.
Koç Holding ve Arter Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç gönderdiği mesajla Tüpraş’ın 5 yıl boyunca Arter’in kurumsal sponsoru olacağını da açıkladı.
Bu işbirliği kapsamında 24 yaş ve altındaki gençler her zaman Arter’deki tüm sergileri ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.
Toplantı, ani bir gelişme nedeniyle son anda katılamayan Ömer M. Koç’un gönderdiği mesajın okunmasıyla başladı.
Ömer M. Koç’un mesajında şu ifadeler yer aldı: “Arter’in yeni binasıyla birlikte tüm halkımızın, özellikle de gençlerimizin ve çocuklarımızın sanatla özgürce karşılaşabileceği bir ortamı mümkün kılmanın heyecanı içindeyiz. Ne mutlu ki, çağdaş müzecilik anlayışıyla inşa edilen ve sergilerin yanı sıra konserler, canlı performanslar, tiyatro, dans, film gösterimleri gibi sanatın pek çok disiplinini de içererek ziyaretçilerine ‘bir müzeden çok daha fazlası’nı sunan bu yapıyı hayata geçirebildik. Çocuklarımızı yaratıcı düşüncenin, sorgulama becerisinin benzersiz dinamikleriyle donatmalı; yetişkinlerin de sanata erişim ve katılım hakkını yaygınlaştırmalıyız. İşte bu amaçla, açılışı takip eden aylar boyunca, 2 Ocak 2020’ye kadar Arter sergilerine girişin herkes için ücretsiz olmasını sağlıyoruz. Kültür ve sanat alanında büyük bir adanmışlık sergileyen Topluluk şirketlerimizden Tüpraş’ın Arter’in Kurumsal Sponsorluğunu üstlenmiş olduğunu da buradan gurur ve memnuniyetle duyurmak isterim. Tüpraş sayesinde 24 yaş ve altındaki gençler, Arter sergilerini her zaman ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler.”
Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım konuşmasında, “Ülkemize, bölgemize ve dünyaya böyle bir kurum kazandırdığımız için hem çok gururlu, hem de çok mutluyuz. Arter’in açılışının Vakfımızın ellinci kuruluş yılında gerçekleşmesi bu mutluluğumuzu daha da pekiştiriyor. Bu özel yılı ‘Üstümüze Vazife’ sloganıyla kutluyoruz. Vazifemiz Arter gibi mükemmeliyet merkezlerini hayata geçirmekle sınırlı değil; en az bunun kadar önemli bir diğer husus bu kurumları yaşatabilmek. Dünyada çok az kültür sanat kurumu kendi yarattığı gelirle ayakta durabiliyor; bu durum Arter için de geçerli. Şanslıyız, çünkü Koç Ailesi’nin, Koç Topluluğu’nun ve Vakfımızın desteğiyle Arter’in hep yaşayacağını ve sürekli gelişeceğini biliyoruz.” dedi.
Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli konuşmasında, “Arter, yeni binasında yeniden açılırken, günümüz sanatını tüm boyutlarıyla geniş kitlelerle buluşturmayı misyon ediniyor ve her şeyden önce sanatın tüm disiplinlerini kapsayacak programıyla herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu olmayı hedefliyor. Biz Arter’le sanat etrafında bir buluşma ve beraber keşfetme alanı yaratmak istedik. Özellikle yeni kuşakların sanatla iç içe, yeni sorular sorarak, yaratıcı üretimin tadına vararak yetişmeleri gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz ortamın en vazgeçilmez yanı.” dedi.
“Bundan yaklaşık 10 yıl önce, şimdikine çok benzer bir heyecanı Arter’in İstiklal Caddesi’ndeki ilk açılışında yaşamıştık. Sadece benim ve Arter ekibi için değil, sanatla her ne şekilde olursa olsun ilgilenen herkes için heyecan verici bir başlangıçtı. İstiklal Caddesi 211 numaradaki ilk mekânımız bizim için her şeyden önce bir hazırlık, birlikte deneyimleme ve öğrenme alanı oldu. Şimdi orada biriktirdiklerimizi, bize daha farklı imkânlar sunan bu yeni mekâna, yine hep birlikte taşıyoruz.” diyerek sözlerine başlayan Arter Başküratörü Emre Baykal sergiler, etkinlikler ve diğer programlar hakkında bilgi aktardı.
Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter’in açılış programında toplam yedi sergi yer alıyor. Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan Saat Kaç? başlıklı sergi, bellek, zaman ve mekân kavramları etrafında şekilleniyor.
Küratörlüğünü Selen Ansen’in yaptığı Kelimeler Pek Gereksiz başlıklı koleksiyon grup sergisi, jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanıyor.
Altan Gürman retrospektif sergisi, 1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının tüm üretimini bir araya getiriyor.
Ayşe Erkmen’in Arter’in açılış programında yer alan sergisi Beyazımtırak, sanatçının 1970’lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri bir araya getiriyor.
Rosa Barba’nın Gizli Konferans başlıklı yerleştirmesi sanatçının 2010–2015 yılları arasında müze depolarında çektiği üç filmden oluşuyor.
İnci Furni’nin Bir An İçin Durdu başlıklı kişisel sergisi, sanatçının bu sergi için ürettiği yeni işlerini bir araya getiriyor.
Céleste Boursier-Mougenot’nun offroad, v.2 başlıklı yerleştirmesi, dışarıdaki rüzgârın hızı ve yönüyle etkileşim içinde hareket eden üç adet kuyruklu piyanodan oluşuyor.
Arter’in sahne sanatları, klasik, çağdaş ve elektronik müzik, film, performans sanatı ve dijital sanatlar gibi pek çok disiplinin yenilikçi örnekleri ve nitelikli yorumlarına yer verecek Etkinlik Programı kapsamında ilk dört ay içinde Arter’de yer alacak sanatçılar arasında Aydın Esen, Portrait and a Dream, Elif Çağlar Quartet, Can Çakmur, In Hoodies, Emin Fındıkoğlu Beşlisi ile Tolgahan Çoğulu ve Sinan Ayyıldız Duo bulunuyor. Meggy Rustamova, Noé Soulier, Gizem Karakaş ve Etem Şahin, Kate McIntosh ise özgün performanslarıyla Arter’in programına dahil olacaklar.
22 Ekim’de Jonas Mekas Retrospektifi’yle başlayacak Film Programı, bir hafta boyunca sanatçının neredeyse tüm üretimini izleyicilerle buluşturacak.
Jonas Mekas toplu gösteriminin ardından Arter’in koleksiyon sergilerine paralel olarak hazırlanan bir içerikle devam edecek olan Film Programı, Agnes Varda, Chantal Akerman, Alain Resnais, Chris Marker, Laurie Anderson, Apichatpong Weerasethakul gibi yönetmen ve sanatçıların filmlerinden örnekleri bir araya getirecek.
Öğrenme Programı kapsamında kamuya açık olarak düzenlenecek konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi turlarıyla beraber, Gençlik Konseyi ve Arter Araştırma Programı adıyla iki uzun soluklu program hayata geçirilecek. İçinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik etkinlikler sunacak olan program, herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlıyor.
Arter, sergi programı etrafındaki tartışmaları beslemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan yayınlar sunmayı da sürdürecek. Yeni binadaki yayın programı, sanatçılara ve sergilere odaklı yayınların yanında Arter Koleksiyonu’na odaklanan Arter Yakın Plan ve Arter Arka Plan başlıklı iki yeni kitap dizisiyle başlıyor.
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