7.09.2019
Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin çekimleri bitti!
Aşk Tesadüfleri Sever 2 ekibi, setin bitişini 4 Eylül Çarşamba akşamı Beykoz Kundura’da bir partiyle kutladı!
Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın birlikte üstlendiği, başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı filmin set sonu partisinde, oyuncular ve film ekibi doyasıya eğlendi.
Tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin zengin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen Irmak, Eli Mango gibi isimler de yer alıyor.
Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak.
Aşk Tesadüfleri Sever 2 bir kez daha tesadüflerin aşka hizmet edişini anlatacak.
Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan filmin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor.
Filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak birlikte oturuyor.
Beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından çekimleri gerçekleştirilen film, Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçiriliyor.
Dağıtımcılığını CGV Mars Dağıtım’ın üstleneceği “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, Ocak 2020’de vizyondaki yerini alacak.
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