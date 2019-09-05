'Bharat' yarın vizyonda!

Onu aramak için geride kalan babasına, ailesine her zaman göz kulak olacağına dair söz verir ve ailesinin kalanıyla yola devam eder.
Hayat ona farklı farklı engeller çıkarsa da Bharat, bu sözünü tutmak, babasını ve kız kardeşini bulmak için elinden geleni yapar.
Azmi ve sadakatiyle hayatındaki herkese ilham olan Bharat hayata bağlılığını ve umudunu asla yitirmez.
Ailesinin geçimini sağlamak için, herkesi kendine hayran bıraktığı renkli sirkten cesaretiyle kendini kanıtladığı deniz kuvvetlerine kadar uzanan hayatıyla Bharat, izleyenlere heyecanlı, duygulu ve eğlenceli olduğu kadar umut da veren bir hikaye sunuyor.
Bollywood yıldızı Salman Khan, ekranlara fırtına gibi dönüyor!
Bir adamın sıra dışı hayatı üzerinden bir ülkenin tarihine tanık olduğumuz Bharat ile hem heyecanlı hem de duygu dolu bir yolculuğa çıkıyoruz.
20’li yaşlarında genç bir adamın 60’lı yaşlarına kadar devam eden sürükleyici ve heyecanlı hayatını canlandıran süperstar Salman Khan’a bu iddialı filminde Hindistan’ın en güzel oyuncularından Katrina Kaif eşlik ediyor.
Bharat, 6 Eylül’den itibaren sinemalarda..
Salman Khan Kimdir?
Bollywood’un en başarılı oyuncularından Salman Khan’ın renkli ve ilginç hayatına beraber göz atalım:
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