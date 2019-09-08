8.09.2019
Billionaire Boys Club / Düzenbazlar Kulübü
Borsada çalışan Joe Hunt ve eski okul arkadaşı Dean Karny, şehrin en varlıklı yatırımcılarından Ron Levin’in çılgın fikirleriyle BBC adlı bir saadet zinciri kurarlar.
Ancak gerçekte kimin dolandırıldığı, kimin kime oyun oynadığı belli değildir.
Şehrin jet sosyetesinden, devasa şirketlerden BBC’ye yatırım teklifleri yağmakta; insanlar emeklilik günleri, çocuklarının eğitimi için yaptıkları birikimleri bu esrarengiz zincire teslim etmektedir.
Genç milyarderlerin dizginsiz hırsı ile şirketleri kısa sürede Los Angeles’ın yıldızı haline gelince, FBI’ın radarına girmeleri de çok sürmeyecektir.
15 milyon dolar bütçeli yapımın başrolündeki yıldızlar Ansel Elgort (Divergent, Baby Driver), Taron Egerton (Kingsman, Robin Hood) ve Emma Roberts’a (Nerve, We’re the Millers) Kevin Spacey (The Usual Suspects), Suki Waterhouse (Insurgent), Cary Elwes (Saw) gibi isimler eşlik ediyor.
Billionaire Boys Club / Düzenbazlar Kulübü, 6 Eylül'de vizyona girdi..
Yönetmen: James Cox
Senaryo: James Cox, Captain Mauzner
Oyuncular: Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts, Kevin Spacey, Suki Waterhouse, Cary Elwes
Yapımcı: Holly Wiersma, Cassian Elwes, Christopher Lemole, Tim Zajaros
Görüntü Yönetmeni: James M. Muro
Kurgu: Lucia Zucchetti
Müzik: Joel J. Richard
Yapım Yılı: 2018
Ülke: A.B.D.
Süre: 108 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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