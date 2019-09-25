25.09.2019
'Bir Baba Hamlet' Baba Sahne’de!
Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun yüksek tempolu muhteşem bir performans sahneledikleri Bir Baba Hamlet'te, oyuncular bir karakterden bir karaktere geçerken, dekor da onlarla birlikte sürekli değişiyor.
Dünya literatürünün en önemli oyunlarından biri olan Hamlet'i alışılmadık bir yorumla sahneye taşıyan Bir Baba Hamlet, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ve 12 Ekim’de Baba Sahne’de!
Haziran ayında 200. oyunu geride bırakan ve kapalı gişe oynayan Bir Baba Hamlet, hiç azalmayan temposuyla seyircileri dolu dolu gülmeye davet ediyor.
Oyun Sebastian Seidel’in, komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine göz kırpıyor.
Yönetmen koltuğunda Emrah Eren’in oturduğu Baba Sahne prodüksiyonu Bir Baba Hamlet'te zaman zaman seyirciler de oyuna dahil oluyor.
Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkâr oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare’in başyapıtı Hamlet'i seçmişlerdir.
Cansiparane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler, ama kısa sürede temsil “can havli”ne dönüşür.
Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın...
Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik Bir Baba Hamlet'e döner.
“Ha unutmadan, çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda!”
İki perdelik Bir Baba Hamlet, 3 Ekim Perşembe, 4 Ekim Cuma, 5 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Çarşamba, 10 Ekim Perşembe, 11 Ekim Cuma ve 12 Ekim Cumartesi akşamları saat 20.30’da; 6 Ekim Pazar günü ise 16.00’da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek.
Oyunun biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.
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