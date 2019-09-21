21.09.2019
'Cadı Üçlemesi' başlıyor!
Ceylan Özgün Özçelik’in senaristi ve yönetmeni olduğu Cadı Üçlemesi’nin yapımcılığını Armağan Lale (Filmada) üstleniyor.
Korku-dram türündeki 13+ adlı kısa filmde; on dört yaşında bir kız çocuğunun karabasanına ortak oluyoruz.
15+ adlı deneysel belgeselde; cezaevindeki kadınların düşlerini ve yaralarını paylaşıyoruz.
Fantastik/kara komedi türündeki 18+ adlı uzun metrajda; bir ailenin üç kuşak kadınlarıyla beraber bayram kutluyoruz.
Cadı Üçlemesi’ni başlatan diyalogsuz kısa film 13+’da, ana karaktere, ilk kez kamera önüne geçen Derya Pınar Ak hayat veriyor.
2003 doğumlu genç oyuncuya, Tuğrul Tülek eşlik ediyor.
Ödüllü oyuncular Özge Özpirinçci ve Tülin Özen, Cadı Üçlemesi’nin ilk filminde ortak yapımcı olarak yer alıyor.
Tek plan çekilen kısa film için Ümraniye Platoları’nda; her biri 780X450 cm olan dekor duvarlar kuruldu ve ressam Nihal Martlı karışık teknikle, eş boyutlu duvar resmi yaptı.
Cadı Üçlemesi 13+, Ekim ayında 52. SITGES Uluslararası Fantastik Filmler Festivali’nde dünya prömiyerini yaptıktan hemen sonra BAŞKA SİNEMA Ayvalık Film Festivali’nde ve FİLMEKİMİ’nde seyirciyle buluşacak.
DENEYSEL BELGESEL FİLM CADI ÜÇLEMESİ 15+ YAPIM AŞAMASINDA
Cadı Üçlemesi 15+, evlilik birliği içinde, uzun yıllar fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldıkları adamları öldürmüş üç kadını cezaevlerinde ziyaret ediyor.
Türkiye-Romanya ortak yapımı olan belgesel, Yeni Film Fonu’ndan ve Kültür Bakanlığı’ndan yapım desteği aldı.
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından da desteklenen belgeselin prodüksiyon süreci, Türkiye’nin farklı şehirlerinde devam ediyor.
CADI ÜÇLEMESİ 18+ : ZAMANSIZ VE MEKANSIZ BİR FANTAZYA
Filmada (Türkiye) ve Rumble Fish (Fransa) ortaklığındaki uzun metraj kurmaca film Cadı Üçlemesi 18+, 2017’de Köprüde Buluşmalar Proje Geliştirme Atölyesi GeniusPark VFX Ödülü’nün sahibi oldu.
Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, filmin senaryosunu geliştirmek üzere Medienboard Berlin Brandenburg Konuk Sanatçı Programı kapsamında, geçtiğimiz yıl Berlin’e davet edildi.
Almanya - Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu ve SFFILM Rainin Senaryo Fonu tarafından desteklenen fantastik/kara komedi türündeki proje, 2019 başında gerçekleşen Cannes Residence du Festival’de; on iki projeden oluşan kısa listede yer aldı.
Filmin finans süreci devam ediyor.
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