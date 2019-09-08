Celle Que Vous Croyez :: Bir Genç Sevdim Sanalda

Filmin kahramanı 50 yaşındaki iki çocuklu akademisyen Claire, genç sevgilisini sosyal medya üzerinden gözetlemek amacıyla Facebook’ta sahte bir hesap açıyor; 23 yaşında, sarışın, genç ve güzel Clara oluveriyor.
Sevgilisi kanmıyor ama en yakın arkadaşı tuzağa düşüyor.
Fransız yönetmen ve oyuncu Safy Nebbou’nun ödüllü yazar Camille Laurens’in aynı adlı romanından uyarladığı Juliette Binoche’un harika performansıyla öne çıkan film, Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirmişti.
Celle Que Vous Croyez / Hangi Kadın / Who You Think I Am, 6 Eylül'de vizyona girdi..
Aşık olmak, sevmek, sevilmek ve sevişmekten asla vazgeçmeyen, yaşamın bu güzel ve heyecanlı faaliyetleri sırasında hissettiği olağanüstü duyguların tiryakisi olan; ama, eski kocanın neden olduğu duygusal travmanın etkisiyle de müsait duruma gelerek, yaşlanmaktan ve o heyecan verici güzellikleri daha az yaşama ihtimalinden paniğe kapılan, bu yüzden de -mümkün olduğu kadar- genç erkeklere yönelen ve de bunu takıntı haline getiren orta yaşlı bir kadının, 'romantizm ve yalan' yoğunluklu yaşantısına dair 'ibretlik' bir drama..
İlerleyen yaşı nedeniyle artık 'normal yoldan' bulamadığı genç erkekleri, internet ortamının her şeye müsait sanal evreninin kuytuluklarına yalanlarla ve kolayca ördüğü ağlara düşürmeyi keşfeden kahramanımızın bundan sonraki yaşantısı, umduğundan da hareketli, ve hatta son derece yıpratıcı bir hâl alacaktır..
Sahte bir isim ve fotoğrafla hesap açılmış bir sosyal medya mesajlaşmasıyla kıvılcımlanan, sadece telefonla sohbet ederek de iyice alevlenen bir aşkın pekala mümkün olabileceğini çok net ortaya koyan film; önünde sonunda mecburen gelecek o 'meşum' günde, 'acı' gerçeklerle karşılaşacak 'sanal aşıklar'ımızın hüsranının kaçınılmazlığını da aynı netlikle gösterecektir..
Mevcut ilişkide yaşanabilecek tüm olasılıkları eksiksiz biçimde ortaya koyarak, kafamızda belirecek tüm soru işaretlerini gidermeyi kendine vazife edinen film; bu arada, sanal aşkın kavuşamayan aşıklarından birinin 'ölümcül' eylemine, "yok artık! bu kadar da olamaz" tepkisi gösteren 'bencileyin' seyircisini, bir süre sonra ters köşeye yatırıyor..
Ki tüm bu tercihler, filmin gerçekçiliğini güçlendirirken, genel kalitesinde de önemli bir sıçrama yaratıyor..
Öte yandan, filmin hemen hemen tüm ağırlığını yüklenen Juliette Binoche'un ortaya koyduğu son derece doğal ve mükemmel performans, sadece bir oyuncusunun verdiği katkıyla bir filmin seviyesi bir üst basamağa nasıl yükseltilebilirin de, nadide bir örneği..
Yönetmen: Safy Nebbou
Oyuncular: Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia, Charles Berling, Marie-Ange Casta, Guillaume Gouix
Yapım: Michel Saint-Jean
Ülke: Fransa
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
İthalat: Mars Prodüksiyon
8 /10
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