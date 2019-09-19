19.09.2019
'Don Kişot’um Ben' Zorlu PSM'de!
Don Kişot’um Ben, 2019-2020 tiyatro sezonunda İstanbul’daki ilk oyunuyla 25 Eylül Çarşamba akşamı 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde!
Baba Sahne’nin, perdelerini açtığı günden bu yana kapalı gişe oynayan kahkaha dolu prodüksiyonu Don Kişot’um Ben'in başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu paylaşıyor.
Baba Sahne prodüksiyonu oyun, bildiğimiz “Don Kişot”u, alışılmışın dışında bir yorumla sahneye taşıyor.
Cervantes’in ölümsüz eseri, Mihail Bulgakov’un, dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen metniyle bir defa daha yollara düşüyor.
Oyunun yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emrah Eren oturuyor.
Ozan Güven’in çılgın asilzade Don Kişot’a, Günay Karacaoğlu’nun ise ondan daha çılgın silahtarı Sancho Panza’ya hayat verdiği oyunda aynı zamanda; Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Yüsra Geyik, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Tuğba Eskicioğlu, Ali Kemal Aydın ve Rifat Durmuş rol alıyor.
25 Eylül 2019 Çarşamba akşamı saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak olan “Don Kişot’um Ben”e ait biletler, zorlupsm.com’dan, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.
Irmak Bahçeci’nin dilimize çevirdiği “Don Kişot’um Ben”in çok konuşulan müzikleri Can Şengün’ün, sahne tasarımı Barış Dinçel’in, kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç’ın imzasını taşıyor.
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