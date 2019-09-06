'Görülmüştür' 20 Eylül'de vizyonda!

Görevi mahkûmlara ait bütün mektupları okuyup varsa sakıncalı yerlerini karalayarak sansürlemektir.
Günlük hayatı cezaevi ile gizlice gittiği yazarlık kursu arasında geçmektedir.
Yazarlık kursunda verilen ödevi yapmak üzere, kontrol ettiği bir mektuptan çıkan fotoğrafı gizlice alır.
Fotoğraf, cezaevi mahkûmlarından Recep ile karısı Selma’ya aittir.
Bu fotoğraf, Zakir için ilhamdan daha çok takıntıya dönüşür.
Ödüllü kısa filmleriyle tanınan Serhat Karaaslan'ın ilk uzun metrajlı filmi olan Görülmüştür, ödüller kazandığı festival gösterimlerinin ardından 20 Eylül 2019 tarihinde vizyona giriyor.
Uluslararası Prömiyer gösterimini 54.KARLOVY VARY FİLM FESTİVALİ'nde yapan Görülmüştür, burada FEDEORA Film Eleştirmenleri tarafından verilen En İyi Film Ödülü'nü kazanmıştı.
Türkiye'de katıldığı İstanbul Film Festivali ve Uluslararası Ankara Film Festivali'nden de En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu, Siyad En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini elde etmişti.
Dağıtımını Başka Sinema'nın üstlendiği Görülmüştür'de Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, Füsun Demirel, İpek Türktan Kaynak, Erdem Şenocak, Müfit Kayacan ve Banu Fotocan rol aldılar.
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