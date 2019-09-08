Altındere’nin sanatçıyı bir sihirbaz, eserleri sihir malzemesi, sergi alanını ise sahne olarak kurguladığı “Abrakadabra” sergisinin küratörü, 10. İstanbul Bienali’nin de küratörlüğünü yapmış olan Hou Hanru.
Bu sene, dünyanın en prestijli sanat etkinliği olarak kabul edilen Venedik Bienali’nin uluslararası ana sergisinde üç eseri sergilenen Altındere, “Abrakadabra” sergisi ile son dönemde ürettiği tüm üç boyutlu işleri sanatseverlerle buluşturuyor.
Sanatçının hiper-realistik heykellerini, bronz işleri ve enstalasyon çalışmalarını bir araya getiren sergi, gündelik yaşamın gerçekliği ve hayal dünyası arasındaki sınırların geçişkenliğini sorgulayan 20’den fazla eserden oluşuyor.
Sergiyle eş zamanlı olarak; YKY’den Hou Hanru, Maria Lind ve HG Masters gibi dünyaca ünlü küratör ve yazarların bu sergi için özel olarak kaleme aldığı yazıları içeren bir kitap yayımlandı.
Ayrıca sergi paralelinde sanatçının bir eseri de Yapı Kredi bomontiada ALT’da sergilenecek.
Sergi süresince sihirbaz Kubilay QB Tunçer, yetişkinlere yönelik sihir gösterileri ve çocuklarla sihir atölyeleri gerçekleştirecek.
Sergi kapsamında Yapı Kredi bomontiada ALT’ta sergilenecek eseri, Merkez Mah. Silahşör Cad. Birahane Sok. No:1 Şişli adresinde görebilirsiniz.
Halil Altındere - Abrakadabra
12.9.2019 - 3.11.2019
Yapı Kredi bomontiada ALT, Yapı Kredi Kültür Sanat
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