24.09.2019
İnci Furni ile Fatih Özgüven söyleşisi Arter'de!
Arter Öğrenme Programı, içinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik süreç ve etkinlikler sunarak herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlıyor.
Kamuya açık olarak düzenlenen konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi turlarının yanı sıra uzun soluklu programların yer aldığı Öğrenme Programı kapsamında; her hafta Arter’de sergilenen yapıtların bağlamını genişletmeyi amaçlayan Yorumlama Etkinlikleri düzenleniyor.
Arter’in açılış programında Bir An İçin Durdu isimli kişisel sergisiyle yer alan sanatçı İnci Furni ve Furni’nin sanat pratiğini uzun süredir yakından izleyen yazar ve çevirmen Fatih Özgüven, 26 Eylül Perşembe akşamı 19.00’da Galeri -1’de, sergi üzerine bir söyleşi gerçekleştirecekler.
Bir An İçin Durdu, İnci Furni’nin sokakta gezerken karşılaştığı kişilerden esinle yarattığı karakterler, topladığı bazı nesneler, yaklaşık iki buçuk ayını geçirdiği galeride gerçekleştirdiği video performanslar ve onları mekânda bir arada ağırlamak için bulduğu doğaçlama yapısal çözümlerden oluşuyor.
2 Ocak 2020’ye kadar sergilere girişin herkes için ücretsiz olduğu Arter’de düzenlenecek söyleşiye katılım da ücretsiz ve herkese açık.
Adres: Irmak Cad. No: 13 Dolapdere Beyoğlu 34435 İstanbul
Bilgi için..
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