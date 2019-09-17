17.09.2019
İstanbul Modern Sinema: Bir Başka Rusya
İstanbul Modern Sinema, yeni sezona, Bir Başka Rusya programıyla başlıyor.
21. yüzyılın sinemasına özellikle derin ve karmaşık psikolojik dramlarla damgasını vuran çağdaş Rus sinemasının karanlıkta kalan yüzüne bakan programda, son on yılın tür sinemasından örnekler, yerli gişede başarılı olduysa da yurtdışında az bilinen, çoğu Türkiye’de gösterilmemiş filmler yer alıyor.
Bu filmler depresif ve kayıp bir Rusya resmi yerine, Komünizm sonrası ve hızla küreselleşen toplumda genç nüfusun değişen kimlik arayışlarına dair alternatif hikaye ve karakterler; korkudan komediye, stil ve tür bakımından farklı örnekler sunuyor. Programda yer alan Zooloji (Zoologiya, 2016) arkasında kuyruğu olan orta yaşlarda bir kadının varoluş mücadelesini izliyor.
Dindar annesiyle, tutucu çevresinde kendine yaşam yeri açmaya çalışan Natasha’nın hikâyesi, toplumun normları dışında kalan tüm marjinalleri temsil ediyor.
Natasha Merkulova ve Aleksey Chupov’un yönettikleri Herkesi Şaşırtan Adam (Tchelovek Kotorij Udivil Vseh, 2018) bir halk masalını Sibiryalı fakir bir köyde yaşayan orman bekçisi Egor karakteri üzerinden yeniden uyarlıyor.
Ölüm’ü kandırıp ondan kaçmak için cinsel kimliğini değiştirmeye karar veren Egor bir gün kadın giysileri ve makyajlı yüzüyle beliriyor. 23 kadının öyküsü üzerinden Mari kültüründeki folklorik anlatıları, pagan ayinlerini inceleyen “paganizmin Decameron”u olarak anılan Meadow Mari’nin Kutsal Eşleri (Nebesnye Zheny Lugovykh Mari, 2012) de seçkide yer alan filmler arasında.
Filmlerle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız
Yorum Gönder