15.09.2019
'Joker' 4 Ekim’de vizyonda!
Yine de, Gotham şehrinin isli sokaklarında yürürken; bölünme ve hoşnutsuzluğun düşmanca bir yer hâline getirdiği şehrin, üzeri grafitilerle dolu toplu taşıtlarına binerken, Arthur yüzünde iki maskeyle dolaşır.
Bunlardan birincisi gündüz işi için yüzüne çizdiği palyaço suratıdır.
Diğeri ise asla silip çıkaramayacağı bir maskedir: Bu, çevresindeki dünyanın bir parçası gibi hissetmek için ortaya koyduğu boş çabayı yansıtan bir maskedir; hayatı tekrar tekrar yerle bir edilmiş, yanlış anlaşılmış bir adamı gizleme çabasıdır.
Babasız büyüyen Arthur’ın annesi kırılgan bir kadındır ve belki de Arthur’ın en iyi arkadaşıdır.
Annesi onu “Mutlu/Happy” takma adıyla çağırır; bu lakap Arthur’ın yüzüne içindeki yürek acısını gizleyen bir gülümseme yayar.
Fakat, sokakta ergenlerin zorbalığına, metroda takım elbiselilerin sataşmalarına ya da işteki diğer palyaçoların şakalarına maruz kaldığında, topluma aykırı bu adam çevresindeki herkesle gitgide daha da uyumsuz hâle gelir.
Todd Phillips’in ortak yazarı, yapımcısı ve yönetmeni olduğu Joker'de, yapımcılar, DC evreninin bu ünlü kötü adamının özgün vizyonunu, karakterin daha geleneksel mitolojisinin başlangıç hikayesiyle aşılayarak ama belirgin bir şekilde kendine özgü bir şekilde sunuyorlar.
Phillips’in -parçalanmış Gotham şehrinde yolunu bulmaya çabalayan bir adam şeklindeki- Arthur Fleck yorumunu, Joaquin Phoenix akıllarda yer edecek şekilde portreliyor: Üzerine herhangi bir sahne ışığının çevrilmesi özlemi içindeki Arthur, stand-up komedide şansını dener ama espriler her zaman onun hakkında gibidir.
Duyarsızlık, zalimlik ve nihayetinde ihanet üçgeninde bir varoluş döngüsüne sıkışıp kalan Arthur’ın üst üste kötü kararlar vermesi bu kasvetli ve alegorik karakterin analizinde, tırmanan olayların zincirleme tepkimesini başlatır.
Üç kez Oscar adayı olan Phoenix (“The Master”, “Walk the Line”, “Gladiator”) filmin başrolünü Oscar ödüllü Robert De Niro (“Raging Bull”, “The Godfather: Part II”) ile paylaşıyor.
Filmde, ayrıca, Zazie Beetz (TV yapımı “Atlanta”, “Deadpool 2”), Frances Conroy (TV dizisi “American Horror Story”, Hulu yapımı “Castle Rock”), Brett Cullen (“42”, Netflix yapımı “Narcos”), Glenn Fleshler (TV yapımı “Billions”, “Barry”), Bill Camp (“Red Sparrow”, “Molly’s Game”), Shea Whigham (“First Man”, “Kong: Skull Island”), Marc Maron (TV dizisi “Maron”, “GLOW”), Douglas Hodge (“Red Sparrow”, TV dizisi “Penny Dreadful”), Josh Pais (yakında gösterilecek “Motherless Brooklyn”, “Going in Style”) ve Leigh Gill (HBO yapımı “Game of Thrones”) rol alıyorlar.
Oscar adayı Phillips (Borat, The Hangover üçlemesi) filmi yönetmekle kalmadı, senaryoyu da Oscar adayı yazar Scott Silver’la (“The Fighter”) birlikte kaleme aldı.
DC karakterlerine dayanan filmin yapımcılığını Emma Tillinger Koskoff’la (“The Wolf of Wall Street”) birlikte Phillips ve Oscar adayı Bradley Cooper (“A Star Is Born”, “American Sniper”) ortak markaları Joint Effort aracılığıyla üstlendiler.
Michael E. Uslan, Walter Hamada, Aaron L. Gilbert, Joseph Garner, Richard Baratta ve Bruce Berman da “Joker”in yönetici yapımcılığını gerçekleştirdiler.
Filmin kamera arkası ekibinde Phillips’e eşlik eden kadro şöyle: Görüntü yönetiminde Lawrence Sher (“Godzilla: King of the Monsters”, “The Hangover” üçlemesi), yapım tasarımında Mark Friedberg (“If Beale Street Could Talk”, “Selma”), kurguda Jeff Groth (“War Dogs”, “The Hangover Part III”) ve kostüm tasarımında Oscar ödüllü Mark Bridges (“Phantom Thread”, “The Artist”).
Filmin müziğini Hildur Guðnadóttir (HBO’s “Chernobyl”, “Sicario: Day of the Soldado”) yaptı.
Warner Bros. Pictures; Village Roadshow Pictures işbirliğiyle ve BRON Creative işbirliğiyle bir Joint Effort yapımı olan Todd Phillips filmi Joker'i sunar. Filmin dünya çapında dağıtımını Warner Bros. Pictures gerçekleştirecek..
Joker, 4 Ekim’de IMAX seçeneğiyle sinemalarda..
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