Lara Kamhi 'Chaosmos' için iki teaser video yayınladı!

Kamhi’nin bu serinin ilk çalışması olarak, şarkıcı Selin Baycan’ın çıkış parçası Tutsak için çektiği klip geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı.
Sanatçının, Tuğçe Şenoğul’un Senden Korktum Ben adlı şarkısı için çektiği ikinci klip ise önümüzdeki günlerde müzikseverlerle paylaşılacak.
Her iki klibi de baştan kurgulayarak, hazırlıkları devam eden “Chaosmos”un birer teaser videosuna dönüştüren Lara Kamhi, bu videoları geçtiğimiz hafta 18. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında düzenlenen profesyonel geliştirme platformu !f X’in açılış ve kapanış partilerinde gösterdi.
|Lara Kamhi
Sanatçının “Chaosmos Test No.1: Tutsak” ve “Chaosmos Test No.2: Senden Korktum Ben” adlı videoları, uzun metraj filminin hazırlık sürecini görünür kılıyor.
“Chaosmos”, sarmal medya dünyasını, küçük cemiyetleşmeleri ve bir kadının sinema sektöründeki yerini irdeleyen, gerçekliğini kaybetmiş bir dünyayı varoluşsal bir kriz üzerinden sorgulatan bir bilimkurgu.
Sarmal ve deneysel sinema pratiğini yurt içi ve yurt dışı sergilerde, festivallerde, kamusal alanlarda ve müzelerde sergileyen Lara Kamhi, film ve klip çalışmalarının yanı sıra eylül ayında çalışmalarıyla farklı projelerde yer aldı.
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