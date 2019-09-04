Futbol tutkusu şarkıya dönüştü: Ofsayt

Trompet sanatçısı Barış Demirel, İstanbul alternatif sahnelerinden Da Poet ve Türkçe rap’in konuşulan isimlerinden Kamufle’yi bir araya getiren “Ofsayt”, üçlünün futbola olan tutkularının bir sonucu..
Mevzuofficial yapımcılığında ve İpek Kent yönetmenliğinde İstanbul’da çekilen ve üçlüyü aynı sahada bir araya getiren video klibi ise, YouTube’da yayınlandı.
İstanbul müzik sahnelerinin üç yetenekli ismini bir araya getiren single projesi “Ofsayt”, geçtiğimiz Cuma günü (30 Ağustos) Lin Records etiketiyle dijital müzik kanallarında yayınlandı.
|Barış Demirel
Caz’dan Türk müziğine, hip-hop’tan ve ambient’a, farklı tarzları trompet odaklı rock müziğinde buluşturan ve geçtiğimiz yıl yayınlanan “Fail - Play” adlı ikinci albümüyle yılın en iyileri arasında gösterilen trompet sanatçısı ve müzisyen Barış Demirel, 90 BPM üyesi ve İstanbul underground müzik sahnesinin en tanınan prodüktör ve beatmaker’larından Da Poet ile 2012 yılında yayınladığı ilk yasal albümü “Olumsuzluklar”dan bugüne, ürettiği projeler ve albümlerle Türkçe rap’in en çok konuşulan isimlerinden birine dönüşen Kamufle’yi buluşturan şarkı, müzisyenlerin müzik üzerinden başlayan arkadaşlıkları ve futbola olan tutkuları sonucu ortaya çıktı.
Sözlerini Kamufle ile Da Poet’in birlikte yazdığı, müziğini, düzenlemesini ve prodüktörlüğünü Barış Demirel ile Da Poet’in üstlendiği “Ofsayt” bu üçlü için, “Futbolun hayat ile benzerliğini, ne olursa olsun her türlü ahvalde insanı umutsuz yapamayacağını” anlatıyor.
Vokallerde Kamufle ve Da Poet’i, trompet ve bas gitarda Barış Demirel’i, gitarda ise Tibet Akarca’yı dinlediğimiz “Ofsayt”, dijital müzik kanallarında dinlenebilir.
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