1.09.2019

'Marshmallow Laser Feast' Odunpazarı Modern Müze’de!


İngiliz sanat kolektifi ​Marshmallow Laser Feast​, teknoloji, data, bilim ve sanatı bir araya getiren, sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan çalışmalarıyla biliniyor.

Kolektif, ​Ağaca Övgü (​Treehugger)​ ve Bir Hayvanın Gözlerinden (In The Eyes of the Animal)​ isimli, birden çok duyu organını aynı anda harekete geçiren, iki büyük çaplı sanal gerçeklik deneyimini ​Dijital İletişim Sponsoru Vodafone Red​’in katkıları ve ​Nec​, ​CJ ICM ve ​Asimetrik​'in desteğiyle ilk defa ​Odunpazarı Modern Müze (OMM​)’nin 7 Eylül’de Eskişehir’de gerçekleşecek açılışında sunacak.

Canlı performans ve sanal gerçekliği kesiştiren ç​alışmalarıyla insanların dünyayı algılama biçimine yeni bir boyut getiren Marshmallow Laser Feast’in yerleştirmelerini sanatseverler 8 Eylül tarihi itibarıyla OMM’da deneyimleyebilecekler. 


​OMM’un, çevreye duyarlı, çağımızın sorunlarına dikkat çeken, teknoloji ve sanatı bir araya getiren projeler gerçekleştirme misyonuyla örtüşen ​Ağaca Övgü ​ve ​Bir Hayvanın Gözlerinden, ​çevremizdeki doğal güçleri ortaya çıkararak izleyiciyi büyülerken aynı zamanda birlikte yaşadığımız organizmaları fark etmemizi ve onlara karşı sorumluluklarımızı bize hatırlatmayı amaçlıyor.




OMM - Odunpazarı Modern Müze Eylül’de Eskişehir’de Açılıyor


Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca’nın kurucusu olduğu OMM, ​Haldun Dostoğlu küratörlüğünde gerçekleşecek ilk sergisi ​“Vuslat”​, günümüzün yetenekli bambu ustası ​Tanabe Chikuunsai IV​’ün müzeye özel ürettiği enstalasyon çalışması ve ​Marshmallow Laser Feast​’in Türkiye’de ilk kez sanal gerçeklik deneyimiyle sergilenecek olan etkileyici enstalasyonları ile ​7 Eylül 2019​’da gerçekleştireceği açılış etkinliğininin ardından 8 Eylül’de kapılarını ziyaretçilerine açacak.




Dünyaca tanınan Japon mimarlık ofisi ​Kengo Kuma and Associates​’ın (KKAA) imzasını taşıyan ve etkileyici tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken OMM, 7 Eylül’de Eskişehir’de gerçekleşecek açılış etkinliğini takiben ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

OMM, farklı disiplinlere açık, kültürlerarası iletişim odaklı yenilikçi sergi programları ve etkinlikleri ile bu alanda yepyeni bir sayfa açmayı hedefliyor.