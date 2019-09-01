'Marshmallow Laser Feast' Odunpazarı Modern Müze’de!

Kolektif, Ağaca Övgü (Treehugger) ve Bir Hayvanın Gözlerinden (In The Eyes of the Animal) isimli, birden çok duyu organını aynı anda harekete geçiren, iki büyük çaplı sanal gerçeklik deneyimini Dijital İletişim Sponsoru Vodafone Red’in katkıları ve Nec, CJ ICM ve Asimetrik'in desteğiyle ilk defa Odunpazarı Modern Müze (OMM)’nin 7 Eylül’de Eskişehir’de gerçekleşecek açılışında sunacak.
Canlı performans ve sanal gerçekliği kesiştiren çalışmalarıyla insanların dünyayı algılama biçimine yeni bir boyut getiren Marshmallow Laser Feast’in yerleştirmelerini sanatseverler 8 Eylül tarihi itibarıyla OMM’da deneyimleyebilecekler.
OMM’un, çevreye duyarlı, çağımızın sorunlarına dikkat çeken, teknoloji ve sanatı bir araya getiren projeler gerçekleştirme misyonuyla örtüşen Ağaca Övgü ve Bir Hayvanın Gözlerinden, çevremizdeki doğal güçleri ortaya çıkararak izleyiciyi büyülerken aynı zamanda birlikte yaşadığımız organizmaları fark etmemizi ve onlara karşı sorumluluklarımızı bize hatırlatmayı amaçlıyor.
OMM - Odunpazarı Modern Müze Eylül’de Eskişehir’de Açılıyor
Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca’nın kurucusu olduğu OMM, Haldun Dostoğlu küratörlüğünde gerçekleşecek ilk sergisi “Vuslat”, günümüzün yetenekli bambu ustası Tanabe Chikuunsai IV’ün müzeye özel ürettiği enstalasyon çalışması ve Marshmallow Laser Feast’in Türkiye’de ilk kez sanal gerçeklik deneyimiyle sergilenecek olan etkileyici enstalasyonları ile 7 Eylül 2019’da gerçekleştireceği açılış etkinliğininin ardından 8 Eylül’de kapılarını ziyaretçilerine açacak.
Dünyaca tanınan Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates’ın (KKAA) imzasını taşıyan ve etkileyici tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken OMM, 7 Eylül’de Eskişehir’de gerçekleşecek açılış etkinliğini takiben ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.
OMM, farklı disiplinlere açık, kültürlerarası iletişim odaklı yenilikçi sergi programları ve etkinlikleri ile bu alanda yepyeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
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