Nazdrave’den elektro-akustik 'Üç Türkü'

Diyarbakır türküsü Kerpiç Kerpiç Üstüne, Antalya yöresinden Çay Benim Çeşme Benim ve Aşık Veysel’in unutulmaz eseri Uzun İnce Bir Yoldayım'dan oluşan üç şarkılık EP, 6 Eylül Cuma günü dijital müzik kanallarında yayınlandı.
Aşık Veysel ses veriyor
Albümde, düzenlemelerini Serhan Erkol'un yaptığı iki türkü; “Kerpiç Kerpiç Üstüne” Atakan Akdaş tarafından seslendirilirken, “Çay Benim Çeşme Benim”i Taylan Özgür Ölmez tarafından yorumlanıyor.
Jülide Özçelik’in yeniden hayat verdiği “Uzun İnce Bir Yoldayım”ın düzenlemelerini ise Türkiye cazının üç usta ismi Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Ediz Hafızoğlu birlikte üstleniyor.
“Uzun İnce Bir Yoldayım”ın en büyük sürprizi ise, arşiv görüntülerinden seçilmiş sesiyle türkünün başında ‘merhaba’ diyen Aşık Veysel Şatıroğlu’nun sohbeti oluyor.
Trompette Barış Doğukan Yazıcı, alto saksafonda Serhan Erkol, tuşlu çalgılarda Ercüment Orkut, gitarda Cem Tuncer, yaylı tanburda Cenk Erdoğan, kontrbasta Volkan Hürsever ve davul ile elektroniklerde Ediz Hafızoğlu’nu dinleyeceğimiz “Üç Türkü”nün mix’leri ve mastering’i Sinan Sakızlı tarafından yapıldı. Tasarımı Yiğit Gürevin ait olan albüm kapağında ise Burcu Ürgüt’ün çizimleri kullanıldı.
|Ediz Hafızoğlu
Bulgarca ‘şerefe’ demek!
Yerli caz sahnesinin en başarılı davulcuları arasında sayılan Ediz Hafızoğlu’nun Bulgaristan'ın Paisevo köyünde başlayıp İstanbul’da süren çok kültürlü müziğinin izlerini taşıyan müzik projesi Nazdrave, 2014 yılında başladı. Bulgarca ‘şerefe’ anlamına gelen Nazdrave, sanatçının kişisel ve müzikal sınırlara bağlı kalmadan, beraber çalışmayı sevdiği müzisyenler için yazıp düzenlediği şarkıları çalıyor ve söylüyor.
Bugüne dek, “Nazdrave” (2014), “Nazdrave: Live at 22nd Istanbul Jazz Festival” (2016) ve “13” (2018) adlı albümleri yayınlanan “Nazdrave”; Birsen Tezer, Ece Ünsal, Elif Çağlar Muslu, Jülide Özçelik, Ülkü Aybala Sunat, Ceza, Ayben, Da Poet, Kamufle ve Ağaçkakan gibi isimler ile farklı projeler sahneledi.
“Üç Türkü” adlı EP, Nazdrave’nin dördüncü albümüdür.
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