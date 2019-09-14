Eşanlamlılar’ın senaryosu, yönetmeni Nadav Lapid’in hayatından izler taşıyor.
Filmin başkarakteri Yoav, hiç hazzetmediği ülkesi İsrail’den, sonuna kadar benimsemeye karar verdiği Paris’e taşınır.
Kökenlerini silmek, Fransız olmak, Père Lachaise mezarlığına gömülmek ister ama özü, bedenindedir, çifte kimliği onu hiç bırakmaz.
Yönetmen Lapid, kazandığı Altın Ayı’yı filmin kurgusunda da çalışan, “en yakın sanatsal ortağım” dediği, hayatını yakın zamanda kaybeden annesi Ara Lapid’e ithaf etti.
Nadav Lapid’i 2018’de Filmekimi’nde izlediğimiz Anaokulu Öğretmeni filminin özgün versiyonunun yönetmeni olarak tanıyoruz.
Synonymes / Eş Anlamlılar, 13 Eylül'de vizyona girdi..
Yönetmen: Nadav Lapid
Oyuncular: Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte
Ülke: Fransa, İsrail, Almanya
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Saïd Ben Saïd, Michel Merkt
İthalat: Bir Film
6 /10
*18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir. Cinsellik ve olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.
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