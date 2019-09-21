21.09.2019
'Systemsprenger / Oyunbozan' 27 Eylül'de vizyonda!
Ancak tek isteği annesinin yanında olmak olan Benni, sistemde kendine yer edinemez ve gönderildiği her geçici ailenin yanından öfkesi yüzünden ayrılmak zorunda kalır.
Kaldığı bakımevinden onu okula getirip götürmekten sorumlu Micha, bu renkli kişilikli küçük kızla bağ kurar.
İnsanlardan uzakta olmanın Benni’ye iyi geleceğini düşünür.
Gittikleri doğa kampında Benni, ağaçların arasında hayatının en mutlu 3 haftasını geçirir.
Ancak gerçek hayata döndüklerinde Benni kendini yine evsiz bulunca, öfkesini durdurabilecek midir?
2019 Berlin Film Festivali’nin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Oyunbozan / System Crasher, yönetmeni Nora Fingscheidt’in ilk uzun filmi olmasıyla festivalin sürprizlerinden biri oldu.
Filmin en dikkat çekici yanı ise başrolündeki küçük oyuncusu Helena Zengel.
11 yaşındaki Helena cesur oyunculuğuyla o kadar ses getirdi ki, bir sonraki projesinde Tom Hanks ile rol alacağı duyuruldu.
Film, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın da Oscar adayı olarak seçildi.
Çok iyi bir psikolojik dram.
HOLLYWOOD REPORTER
Systemsprenger / Oyunbozan / System Crasher, 27 Eylül'den itbaren sinemalarda gösterime giriyor..
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