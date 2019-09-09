9.09.2019
'The Current War / Elektrik Savaşları' 13 Eylül’de vizyonda!
Endüstriyel çağın en büyük mucitlerinden üç kahraman.
19. yüzyıl sonlarında elektrik sistemi üzerine, adeta bir savaşı andıran kıyasıya bir rekabete girişirler.
Entrikalarla dolu süreçte rakiplerini alt eden isim, 1893 Dünya Fuarı’nı aydınlatacak akım türünün patent sahibi olacaktır.
Kazanan tarihin akışını, dünyanın kaderini değiştirecektir.
Yapımcılığını Martin Scorsese ve Timur Bekmambetov’un üstlendiği filmin başrollerinde Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, The Imitation Game), Michael Shannon (The Shape of Water), Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road), Tom Holland (Spider-Man: Homecoming) ve Katherine Waterston (Fantastic Beasts serisi, Alien: Covenant) gibi yıldız isimlerin olduğu film, tarihin en büyük buluşlarından birinin ardındaki, merkezinde Thomas Edison ve Nikola Tesla’nın olduğu amansız rekabete odaklanıyor.
The Current War / Elektrik Savaşları, 13 Eylül’de Türkçe dublaj seçeneğiyle vizyona giriyor.
Yönetmen: Alfonso Gomez-Rejon
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Tom Holland, Katherine Waterston
Yapımcı: Timur Bekmambetov, Basil Iwanyk
Senaryo: Michael Mitnick
Görüntü Yönetmeni: Chung-hoon Chung
Kurgu: Justin Krohn, David Trachtenberg
Müzik: Danny Bensi, Saunder Jurriaans
Yapım Yılı: 2017
Ülke: A.B.D.
Süre: 107 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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