12.09.2019
'The Goldfinch / Saka Kuşu' 27 Eylül’de vizyonda!
~ Theo Decker
Annesinin Metropolitan Sanat Müzesi’nin galerilerinden bir diğerine girişi, 13 yaşındaki Theo Decker’ın onu son görüşü olur.
Birkaç saniye sonrasında ise bir bomba patlayarak, paha biçilmez sanat eserlerini ve Theo’nun hayatını sonsuza dek paramparça eder.
Hayatını değiştiren bu trajedi, onu matem ve suçluluk, yeniden doğuş ve kefaret, dostluk ve hatta aşk ile harmanlanmış, sarsıntılı bir yolculuğa sürükler.
Theo, yetişkinliğe uzanan çalkantılı ergenlik yılları boyunca, gizlice, bir tek nesneye sıkı sıkıya tutunur.
O korkunç günde kaybettiği annesiyle arasındaki yegâne bağ olan bu paha biçilmez nesne, tüneğine zincirlenmiş küçücük bir kuş tablosudur: Saka Kuşu.
BAFTA ödüllü John Crowley’nin (Brooklyn) yönettiği filmin oyuncu kadrosu farklı kuşaklardan oyunculardan oluşuyor.
Theo Decker rolündeki Ansel Elgort (“Baby Driver”) ile Bayan Barbour rolündeki Oscar ödüllü aktris Nicole Kidman’ın (“The Hours”, “Big Little Lies”) başını çektiği kadroda; Oakes Fegley (“Pete’s Dragon”) genç Theo’yu, Aneurin Barnard (“Dunkirk”) Boris’i, Finn Wolfhard (“Stranger Things”, “IT”) genç Boris’i, Sarah Paulson (“The Post”, “American Crime Story”) Xandra’yı, Luke Wilson (“The Royal Tenenbaums”) Larry’yi ve Jeffrey Wright da (HBO’s “Westworld”) Hobie’yi canlandırıyor.
Filmin oyuncu kadrosunu şu isimler tamamlıyor: Pippa rolünde Ashleigh Cummings (“Miss Fisher’s Murder Mysteries”), Kitsey Barbour rolünde Willa Fitzgerald (“Little Women”), genç Pippa rolünde Aimee Laurence (“Chicago P.D.”), Lucius Reeve rolünde Denis O’Hare (“American Horror Story”) ve Bay Barbour rolünde Boyd Gaines (2014 yapımı “Driving Miss Daisy”).
The Goldfinch/Saka Kuşu'nun yapımcılığını Nina Jacobson (“The Hunger Games” filmleri, “American Crime Story”) ve Brad Simpson (“World War Z”, “American Crime Story”); yönetici yapımcılığını ise Mari Jo Winkler-Ioffreda, Kevin McCormick, Sue Kroll ve Courtenay Valenti gerçekleştirdi.
Filmin senaryosunu Oscar adayı Peter Straughan (“Tinker Tailor Soldier Spy”), Tartt’ın romanını esas alarak yazdı.
Filmin kamera arkası ekibinde Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Roger Deakins (“Blade Runner 2049”), Oscar adayı yapım tasarımcısı K.K. Barrett (“Her”), kurgu ustası Kelley Dixon (“Breaking Bad”) ve kostüm tasarımcısı Kasia Walicka Maimone (“Bridge of Spies”) yer alıyor. Filmin müzikleri ise Trevor Gureckis’in (“Bloodline”) imzasını taşıyor.
Warner Bros. Pictures, Amazon Stüdyoları işbirliğiyle, bir Color Force yapımı olan John Crowley filmi “The Goldfinch/Saka Kuşu”nu sunar.
Filmin dünya çapındaki dağıtımını Warner Bros. Pictures gerçekleştirecek..
The Goldfinch / Saka Kuşu, 27 Eylül’de sinemalarda..
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