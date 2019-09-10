10.09.2019
'The Operative / Casus' 13 Eylül'de vizyonda!
Bunun anlamı, Mossad ajanı olan Rachel’ın kimliğinin açığa çıkması demektir.
Kendi teşkilatı için bile bir risk haline gelen Rachel, biriminin en iyi casusu olduğu için son bir görevde kullanılmak istenir.
İran’da gizli bir göreve gitmek zorundadır, ancak orada takip ettiği adama aşık olunca, yalanlarla dolu dünyası bir kere daha alt üst olur.
Kendini, sevdiğini, ülkesini ve masumların hayatını etkileyecek kararı vermesi gerekiyordur.
In the Fade / Paramparça filmiyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Diane Kruger ve Hobbit serisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Martin Freeman'dan müthiş bir gerilim.
Venedik ve Toronto Film Festivalleri’nde büyük ses getiren ve ülkesinin Oscar adayı olan Bethlehem filminin yönetmeni Yuval Adler, bu yıl Berlin Film Festivali’nde özel gösterimi yapılan, bir casusun psikolojisinin derinlerine inerek izleyiciyi soluksuz bırakacak The Operative ile tekrar karşımızda.
'The Operative / Casus' 13 Eylül'den itibaren sinemalarda..
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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