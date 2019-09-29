'Uzun Zaman Önce' seyirciyle buluştu!

Başrollerini Onur Dikmen, Serdar Orçin, Reha Özcan ve Nihan Okutucu Dengiz’in paylaştığı dram ve gerilim türündeki film, Anadolu’da bir kasabada işlenen cinayet ve bu cinayetin suç ortağı iki kardeşin masumiyetlerini yitirişlerinin hikâyesini anlatıyor.
Bir gece yarısı, kasabanın uzağında bulunan köhne bir gaz istasyonundaki Mehmet’in telefonu çalar.
Arayan, korku ve endişe içerisindeki kardeşi Ahmet’tir.
Hayatlarının en uzun ve karanlık gecesine adım atan iki kardeş, suç ortağı oldukları cinayetin kefaretini ödemeye ne kadar hazırdır?
Cihan Sağlam’ın ilk sinema filmi olan Uzun Zaman Önce, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarıştı ve Serdar Orçin, Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı..
Uzun Zaman Önce
Yönetmen: Cihan Sağlam
Senaryo: Cihan Sağlam
Oyuncular: Onur Dikmen (Ahmet), Serdar Orçin (Mehmet), Nihan Okutucu Dengiz (Sevgi), Reha Özcan (Salih), Ümit Çırak (Osman), Esra Bezen Bilgin (Nergis), Zeynep Kaçar (Nuran), Sevinç Erbulak (Saadet), Murat Garipağaoğlu (Vedat), Sedat Kalkavan (Erdoğan)
Görüntü Yönetmeni: Deniz Pişkin
Sanat Yönetmeni: Ufuk Özek
Kurgu: Cihan Sağlam
Müzik: Uygur Yiğit
Ses Kayıt: Samet Yılmaz
Cast Direktörü: Başar Dengiz
|Adana FF: Onur Dikmen, Serdar Orçin, Cavit Çetin Güner, Ümit Çırak
Yapımcılar: Cenk Özçelik, Cihan Sağlam (CSC Film)
Ortak Yapımcılar: Cavit Çetin Güner (Kuzen Film), Armağan Lale (Filmada)
Dram, Gerilim
2019 | Türkiye | 119’
Renkli, HD, Türkçe
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