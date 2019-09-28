28.09.2019
Vox Lux
Celeste, 1999’da Amerika'da bir lisede silahlı bir saldırganın rehin aldığı sınıftadır ve ülkenin canlı yayında izlediği katliamdan sağ kurtulan tek öğrenci olur.
Anma töreninde söylediği şarkıyla bir fenomene dönüşen Celeste, şöhret basamaklarını tırmanarak, dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşecektir.
Başrolde Natalie Portman (Black Swan, Jackie) Jude Law (The Talented Mr. Ripley, The Grand Budapest Hotel) ve Stacy Martin'e (Nymphomaniac, High-Rise) Raffey Cassidy’nin (The Killing of a Sacred Deer) eşlik ettiği filmin anlatıcı kısımlarını Willem Dafoe seslendirirken, yönetmen koltuğunda ise The Childhood of a Leader ile dikkat çeken Brady Corbet oturuyor.
Natalie Portman'ın Sia tarafından Vox Lux için özel olarak yazılan özgün şarkıları seslendirdiği karakter, Madonna, Lady Gaga ve Ariana Grande’nin bir karışımı şeklinde niteleniyor.
Dünya prömiyerini Altın Aslan için yarıştığı Venedik'te yapan film, ardından Toronto, Londra ve Rotterdam dahil çok sayıda önemli festivalin programında yer aldı.
Vox Lux, 27 Eylül'de vizyona girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
Henüz lise öğrencisiyken yaşadığı travmatik bir katliamın gölgesinde büyüyen ve zamanla ikonik bir popstar'a dönüşen; çıktığı bu zirveden inmeme azmiyle de mücadelesini 'her şeye rağmen' sürdüren Celeste kızımızın, 'dramatik ve ibretlik' öyküsü..
Natalie Portman'ın 'yetişkin' Celeste'de, her zamanki gibi rolünün hakkını verirken sergilediği 'Oskarlık' performans sürpriz değildi elbette; lâkin, Celeste'in önce gençliğini, sonra da çocuğunu canlandıran Raffey Cassidy'ye ise özellikle dikkatinizi çekmek isterim..
Yönetmen: Brady Corbet
Senaryo: Brady Corbet
Oyuncular: Natalie Portman, Jude Law, Stacy Martin, Raffey Cassidy
Görüntü Yönetmeni: Lol Crawley
Kurgu: Matthew Hannam
Müzik: Scott Walker
Yapımcı: David Hinojosa, Robert Salerno, Michel Litvak, D.J. Gugenheim
Yapım Yılı: 2018
Ülke: A.B.D.
Süre: 114 dk.
7 /10
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