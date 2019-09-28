28.09.2019

Vox Lux


'Bir 21. yüzyıl portresi' niteliğindeki film, bir genç kızın sarsıcı bir ulusal trajedinin küllerinden doğup ikonik bir 'popstar'a dönüşme hikayesini konu alıyor.

Celeste, 1999’da Amerika'da bir lisede silahlı bir saldırganın rehin aldığı sınıftadır ve ülkenin canlı yayında izlediği katliamdan sağ kurtulan tek öğrenci olur.

Anma töreninde söylediği şarkıyla bir fenomene dönüşen Celeste, şöhret basamaklarını tırmanarak, dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşecektir.

Başrolde Natalie Portman (Black Swan, Jackie) Jude Law (The Talented Mr. Ripley, The Grand Budapest Hotel) ve Stacy Martin'e (Nymphomaniac, High-Rise) Raffey Cassidy’nin (The Killing of a Sacred Deer) eşlik ettiği filmin anlatıcı kısımlarını Willem Dafoe seslendirirken, yönetmen koltuğunda ise The Childhood of a Leader ile dikkat çeken Brady Corbet oturuyor.



Natalie Portman'ın Sia tarafından Vox Lux için özel olarak yazılan özgün şarkıları seslendirdiği karakter, Madonna, Lady Gaga ve Ariana Grande’nin bir karışımı şeklinde niteleniyor.





Dünya prömiyerini Altın Aslan için yarıştığı Venedik'te yapan film, ardından Toronto, Londra ve Rotterdam dahil çok sayıda önemli festivalin programında yer aldı.

Vox Lux, 27 Eylül'de vizyona girdi..




Filmin mmknmrtb notu ::

Henüz lise öğrencisiyken yaşadığı travmatik bir katliamın gölgesinde büyüyen ve zamanla ikonik bir popstar'a dönüşen; çıktığı bu zirveden inmeme azmiyle de mücadelesini 'her şeye rağmen' sürdüren Celeste kızımızın, 'dramatik ve ibretlik' öyküsü..

Natalie Portman'ın 'yetişkin' Celeste'de, her zamanki gibi rolünün hakkını verirken sergilediği 'Oskarlık' performans sürpriz değildi elbette; lâkin, Celeste'in önce gençliğini, sonra da çocuğunu canlandıran Raffey Cassidy'ye ise özellikle dikkatinizi çekmek isterim..




Yönetmen: Brady Corbet​
Senaryo: Brady Corbet​
Oyuncular: Natalie Portman, Jude Law, Stacy Martin, Raffey Cassidy​
Görüntü Yönetmeni: Lol Crawley​
Kurgu: Matthew Hannam​
Müzik: Scott Walker​
Yapımcı: David Hinojosa, Robert Salerno, Michel Litvak, D.J. Gugenheim​
Yapım Yılı: 2018​
Ülke: A.B.D.​
Süre: 114 dk.

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