Altın Portakal Ulusal Film Yarışması filmleri belli oldu!

Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ve sinema yazarları Sevin Okyay ile Mehmet Açar’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu yarışmaya seçilen 10 filmden 8’i Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşurken, 6’sı da dünya prömiyerini Antalya’da yapacak.
Ali Aydın’ın “Kronoloji”, Ali Özel’in “Bozkır”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Kıvanç Sezer’in “Küçük Şeyler”, Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek”, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Onur Ünlü’nün “Topal Şükran'ın Maceraları”, Orçun Behram’ın “Bina”, Özkan Yılmaz’ın “Soluk” ve Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü, vs.” adlı filmleri festivalde Zeki Demirkubuz başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek.
Festivalin kazananları 1 Kasım’da festivalin Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.
|Kronoloji
Antalya’da dünya prömiyerleri
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki filmlerden 8’i (“Aşk, Büyü, vs.”, “Bilmemek”, “Bina”, “Bozkır”, “Ceviz Ağacı”, “Omar ve Biz”, “Soluk”, “Topal Şükran'ın Maceraları”) Türkiye’de ilk kez seyirci önüne çıkarken, 6 filmin de dünya prömiyeri 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleşecek.
Jüri başkanı Zeki Demirkubuz
Başkanlığını yönetmen Zeki Demirkubuz’un yapacağı ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen, yazar ve senarist Latife Tekin, oyuncu ve senarist Mert Fırat ile oyuncu ve yapımcı Şebnem Bozoklu’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi, aralarında 250 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü’nün de olduğu 14 kategoride, toplam 720 bin TL tutarındaki ödülün sahiplerini belirleyecek.
Bu yıl ilk defa yarışmadaki filmlerden birinde kamera arkası ya da önünde çalışan bir kadın sinemacıya 50 bin TL tutarında Cahide Sonku Ödülü verilecek.
Yarışma seçkisinde ayrıca, Antalyalıların oylarıyla seçilecek bir filme de İzleyici Ödülü sunulacak.
|Topal Şükran'ın Maceraları
‘Yılın Yönetmeni’ni FİLM-YÖN seçecek
Ulusal Uzun Kurmaca Film Yarışması’nda ayrıca, Biket İlhan, Murat Düzgünoğlu ve Melih Saracoğlu’dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği Jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü verirken, sinema yazarları Agah Özgüç, Banu Bozdemir ve Bülent Vardar’dan oluşan jüri de Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü’nün bu yılki sahibini belirleyecekler.
Ulusal Yarışmalar geri dönüyor!
İki yıl önce kaldırılan ve bu yıl yeniden Antalya’ya geri dönen Ulusal Yarışmalar’a 400’e yakın film başvuru yaptı.
Festivalin kazananları ise 1 Kasım’da festivalin Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin programı ise 17 Ekim’de açıklanacak.
|Soluk
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
Aether / Rûken Tekeş
Amina / Kıvılcım Akay
Asfaltın Altında Dereler Var! / Yasin Semiz
Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü / Alper Şen
Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız / Burcu Esenç & Cantekin Cantez
Dişçinin Korkusu / Murat Erün
Kadınlar Ülkesi / Şirin Bahar Demirel
Mavi Otel / Hasan Basri Özdemir & Emre Karadaş
Patron / Hasan Başoğlu
Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne? / Rena Lusin Bitmez
ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI
Ablam / Burcu Aykar
Ah, Asuman! / Ümit Kıvanç
Aylin / Ozan Yoleri
Ben Değilim / Cenkay Kılıç
Bugün Ölmek İstemiyorum / Onur Sefer
Duyuyor Musun Anne? / Tuna Kaptan
Günlerin Ardından / Ferit Karol
Lupus / Gokhan İpekkan
Mavi Arabam / Deniz Dirin
Orada / Zeynep Köprülü
Öğle Arası / Demet Derelıoğlu Aran
Siyah Güneş / Arda Çiltepe
Taş / Alican Yücesoy
Yabancı / Damla Kırkalı
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