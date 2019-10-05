5.10.2019
Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu!
25 ülkeden 83 film!
Türkiye ve dünya sinemasının en iyi ve ödüllü örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak olan 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 25 ülkeden toplam 83 filme ev sahipliği yapacak.
FESTİVAL AFİŞİNDE GÜN BATIMI
Festivalin bu yılki afişi İstanbul Boğazı’nın gün batımındaki renk tonlarını ve turkuaz rengini bir araya getiriyor.
Festivalin yedinci yılına özel olarak yedi yunus figürünün yer aldığı afiş sanatçı Ege Öztayfun imzasını taşıyor.
9 FİLM ALTIN YUNUS ÖDÜLLERİ İÇİN YARIŞIYOR
Bu yılın önemli yerli yapımlarının bir araya geldiği, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100.000 TL değerindeki Altın Yunus ödülünü kazanacak.
Mahmut Fazıl Coşkun’un başkanı olduğu ve oyuncu Cemre Ebuzziya, senarist, sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Ebru Ceylan, yazar Mustafa Çiftçi ile oyuncu Nalan Kuruçim’den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek.
Festivalde bu yıl 9 film jüri karşısına çıkacak ve Burak Çevik’in “Aidiyet”, Semih Kaplanoğlu’nın “Bağlılık-Aslı”, Murat Pay’ın “Dilsiz”, Seyid Çolak’ın “Kapan” Nazif Tunç’un “Karınca”, Olgun Özdemir’in “Kızım Gibi Kokuyorsun”, Eylem Kaftan’ın “Kovan” Cenk Ertürk’ün “Nuh Tepesi”, ve Cihan Sağlam’ın “Uzun Zaman Önce” isimli filmleri yarışacak.
Bu filmlerden “Dilsiz”, “Kapan” ve “Kızım Gibi Kokuyorsun” filmleri Türkiye Prömiyerlerini, “Karınca” filmi ise Dünya Prömiyerini 7. Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak.
Diğer tüm filmlerin ise İstanbul Prömiyerlerinin yapılacağı festivalde, Ahmet Edebali, Osman Subaşı ile Ramazan Arman’dan oluşan FİYAB Jürisi ilk veya ikinci filmini çeken yapımcılar arasından “FİYAB En İyi Yapımcı” ödülünü belirleyecek.
ULUSLARARASI FİLM YARIŞMASI’NDA 5 ÖDÜL
7. Boğaziçi Film Festivali Uluslararası Yarışma filmleri de belli oldu.
Dünyanın dört bir yanından uluslararası festivallerde dünya prömiyerlerini yapan filmler, En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve Jüri Özel Ödülleri olmak üzere 5 ödül için yarışacaklar.
Bu yıl Filipinli yönetmen Brillante Mendoza’nın jüri başkanı olacağı yarışmada, 6.Boğaziçi Film Festivalinde “Screwdriver-Tornavida’’ isimli filmi ile Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki En İyi Film ödülünün sahibi olan Bassam Ali Jarbawi, Durban Film Festivali Direktörü Chipo Zhou, birçok ulusal ve uluslararası projede başarı ile yer alan oyuncu Melisa Sözen ve ‘’Aga’’ adlı filmi ile tanınan Milko Lazarov’da yer alıyor.
Uluslararası Uzun Metraj Film Jürisi tarafından yapılacak değerlendirme sonucu En İyi Film'e 50 bin TL değerinde para ödülü verilecek.
Cannes’dan Karlovy Vary’e, Busan’dan, Sarajevo’ya pek çok festivalden ödüllerle dönmüş 9 film, festivalin uluslararası yarışma bölümünde yarışacak.
Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki tüm filmler Türkiye prömiyerlerini Boğaziçi Film Festivali’nde yaparken İranlı yönetmen Parviz Shahbazi’nin son filmi Talla ise Uluslararası Prömiyerini yapacak.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında Nariman Aliev’in Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde Dünya Prömiyerini yapan ilk uzun metrajlı filmi; “Homeward”, Lendita Zegiraj’ın Karlovy Vary Film Festivalinde görücüye çıkan “Aga's House”, Adilkhan Yerzhanov’un San Sebastian Film Festivalinde övgüyle karşılanan filmi “A Dark Dark Man”, İranlı usta yönetmen Mohsen Makhmalbaf’ın dünya prömiyerini Busan Film Festivali’nde yapan filmi “Marghe And Her Mother”, Ines Tanoviç’in Bosna Hersek’in Oscar adayı ve 25. Saraybosna Film Festivali’nin açılış filmi ”The Son”, Ena Sendijareviç’in dünya prömiyerini 48. Rotterdam Film Festivali’nde yapan ve Sarajevo Film Festivali’nden “En İyi Film” ödülü alan “Take Me Somewhere Nice”, Dmitri Mamulia’nın Venedik Film Festivali’nin Ufuklar bölümünde gösterilen filmi “Criminal Man” Sharipa Urazbayeva’nın “Mariam” ve Parviz Shahbazi’nin “Talla” isimli filmleri yarışacak.
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