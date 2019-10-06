6.10.2019
Bosphorus Film Lab’de yarışacak projeler belli oldu!
Projeler, bu yıl Proje Geliştirme Bölümü’nde TRT Ortak Yapım Ödülü’nün yanı sıra Bosphorus Film Lab’in yeni desteği Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü için yarışacaklar.
Bosphorus Film Lab.'e katılanlar, aynı zamanda 19-24 Ekim tarihlerinde sinema profesyonelleri eşliğinde düzenlenecek atölyelere katılacak ve ortak yapım, pitching ve finansal plan hazırlama konularında projelerini geliştirecekler.
TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab’de bu yıl yer alacak projeler ise;
1- Anadolu Parsı / Anatolian Panter - Yönetmen: Orçun Köksal -Yapımcı: Alara Hamamcıoğlu, Arda Çiltepe - Yapım: Vigo Film
2- Bildiğin Gibi Değil / Not As You Know It - Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu- Yapımcı: Vuslat Saraçoğlu Yapım: Streç Film
3- Cam Perde / Glass Curtain -Yönetmen: Fikret Reyhan-Yapımcı:Nizamettin Reyhan-Yapım:FNR Yapım
4- Döngü / The Cycle -Yönetmen: Erkan Tahhuşoğlu -Yapımcı:Erkan Tahhuşoğlu-Yapım: Şiyara Yapım
5- Gülizar / Gülizar -Yönetmen: Belkıs Bayrak- Yapımcı: Öktem Başol, Murat Yaşar Bayrak-Yapım: Saba Film
6- Hazine / Treasure -Yönetmen: Canbert Yerguz - Yapımcı: Canbert Yerguz, Şebnem Kitiş- Yapım: Ptot Film Yapım
7- İlk Taşı En Dertli Olan Atsın / Let Who Has The Most Grudge Cast The First Stone -Yönetmen: İleri Âtıl Çayan İnanç - Yapımcı: Derya Tarım -Yapım Lacivert Film
8- Kar ve Ayı / Snow and the Bear - Yönetmen: Selcen Ergun -Yapımcı:Nefes Polat -Yapım: Nefes Film
9- Son Celse / Final Hearing - Yönetmen: Ümran Safter - Yapımcı: Suraj Sharma -Yapım: Ekim Medya
10- X Land - Yönetmen: Kıvılcım Akay - Yapımcı: Aslıhan Altuğ -Yapım: Akay Yapım
Work in Progress kategorisinde değerlendirilecek projeler 25.000 TL değerinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Film Dağıtım Ödülünün sahibi olacaklar. Work in Progress’de bu yıl yer alacak projeler ise;
Bir Düş Gördüm- I Had A Dream - Yönetmen: Murat Çeri - Yapım: Filimetre Med-ya Yapım ve Organizasyon
Mavzer- Mavzer - Yönetmen: Fatih Özcan - Yapımcı: Enes Erbay - Ya-pım:Teferruat Film Yapım ve İnternet Satış Hiz. LTD. ŞTİ.
Körleşme- Going Blind - Yönetmen: Hacı Orman - Yapımcı: Hacı Orman - Yapım: Praksis Film
Af- Forgiveness - Yönetmen: Cem Özay - Yapımcı: Cem Özay - Yapım: ABC Film Yapım
Ebedi Uykusuz- Restless Forever - Yönetmen: İlke Yeşilay - Yapımcı:Zafer Yeşilay - Yapım: Greenmoon Film
Ali'nin Tabiatı- Ali's Nature - Yönetmen: Levent Çetin - Yapımcı Canol Balkaya
FİRST CUT LAB’E BAŞVURAN 3 PROJE DE BELLİ OLDU!
Kurgu aşamasındaki uzun metraj kurmaca film projelerinin uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış olan workshop programı, First Cut Lab’a başvuranlar arasından seçilen 3 proje ise şöyle sıralandı;
Çağıl Bocutoğlu’nun Sardunya - Geranium
Barış Sarhan’ın Cemil Şov - The Cemil Show
Ferit Karahan’ın Okul Tıraşı – Deskmate.
First Cut Lab, 20 -24 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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