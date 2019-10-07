'Deux moi / Aşkı Beklerken' 11 Ekim'de vizyonda!

Bugüne kadar birbirleriyle tanışmamışlar.
İkisinin de bu büyük şehirde oldukça yalnız hayatları var.
İkisi de hayatlarının aşkını arıyorlar ama bulamamışlar.
Bir elmanın iki yarısı gibi olsalar da, hiç karşılaşmamışlar.
Her gün aynı kaldırımdan yürüyen, aynı yerden alışveriş yapan, her sabah aynı manzaraya uyanan, gece aynı dertlerle yatağa giren ve gerçek aşkı arayan bu iki genç insanın yolları acaba bir gün kesişecek midir?
İspanyol Pansiyonu filmiyle seyircinin gönlünü kazanan Fransız yönetmen Cédric Klapisch, hayranları tarafından heyecanla beklenen yeni filmi Deux moi / Aşkı Beklerken ile günümüz ilişkilerini yine kendine has tarzıyla yorumluyor.
Yönetmenin hayranlarının da söylediği gibi: “Hem kaliteli, hem sıra dışı, hem de izleyicisini mutlu edecek filmler yapmasını çok iyi biliyor, her yeni filminde bunu tekrar tekrar ispatlıyor.”
Deux moi / Aşkı Beklerken / Someone Somewhere, 11 Ekim'de sinemalarda..
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