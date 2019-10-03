'Dolor y gloria / Acı ve Zafer' 11 Ekim’de vizyonda!

Filmde, Mallo’nun çocukluğunu yaşadığı 60’lı yıllara, annesiyle birlikte köylerinden ayrılıp daha rahat bir yaşam umuduyla Valencia’ya göç etmesine, 80’lerin Madrid’inde kalbinin hızla çarpmasına neden olan ilk aşkına, kendisi için kurtuluş ve terapi aracı olan yazı ve sinema ile tanışmasına ve kendisini tanımasına yol açan olaylara değiniliyor.
Bir yönüyle Pedro Almodóvar’ın kendi hayat hikayesi sayılabilecek Acı ve Zafer, başrol oyuncusu Antonio Banderas'ın devleşen performansının da eklenmesiyle ilettiği duygular perdeden dışarı taşan, bir yandan hüzünlü, bir yandan da umut verecek bir film.
İspanya’nın bu yılki Oscar adayı olan, başrol oyuncusu Antonio Banderas’ın unutulmayacak performansıyla Cannes Film Festivali’nden En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Müzik ödülleriyle dönen film, eleştirmen ve seyircilerden tam not almaya devam ediyor.
Filmde Antonio Banderas’a, Penelope Cruz, Asier Etxeandia ve Leonardo Sbaraglia gibi ünlü isimler eşlik ederken, müzikleri de her zamanki gibi Alberto Iglesias imzası taşıyor.
Dolor y gloria / Acı ve Zafer / Pain & Glory, 11 Ekim’de vizyona girecek..
Yazan ve Yöneten: Pedro Almodóvar
Oyuncular: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano
Yapımcı: Agustín Almodóvar, Ricardo Marco Budé, Esther García
Görüntü Yönetmeni: José Luis Alcaine
Kurgu: Teresa Font
Müzik: Alberto Iglesias
Yapım Yılı: 2019
Ülke: İspanya
Filmin mmknmrtb notu: 8,5 /10
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