21.10.2019
'Geçmişin Sırları' 25 Ekim'de vizyonda!
Fakat bunu gerçekleştirmek için önce New York’a gitmesi gerekir.
Burada zengin, başarılı bir iş kadını, eş ve anne olan Theresa (Julianne Moore) ile tanışır.
Theresa, yetimhaneye milyonlar bağışlamaya hazırdır.
Isabel’den küçük bir isteği vardır, hafta sonu kızının düğününe onun da gelmesini ister.
Bu düğünde ortaya çıkacak sırlardan sonra ikisinin de hayatları eskisi gibi olabilecek midir?
2007 yılında En İyi Yabancı Film dalında Oscar’a aday olan After the Wedding / Geçmişin Sırları, yıldızlarla dolu bir kadroyla Hollywood’a uyarlanan film, Sundance Film Festivali’nde prömiyerini gerçekleştirdi.
Still Alice filmindeki etkileyici performansıyla Oscar kazanan Julianne Moore’a dört Oscar adaylığı olan Michelle Williams eşlik ediyor.
İlk defa bir araya gelen iki güçlü oyuncu, unutulmaz oyunculuklarıyla büyük beğeni topladı.
Merkezindeki gizemini hiç yitirmeyen, güzel oyunculuklarla dolu bir yapım.
Newsday
Duygusal yoğunluğu yüksek, etkileyici bir dram.
Vulture
After the Wedding / Geçmişin Sırları, 25 Ekim'den itibaren sinemalarda..
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