'Korku & Fantastik Festivali' İstanbul Modern Sinema'da!

İstanbul Modern Sinema, Korku & Fantastik Festivali başlığıyla korku ve fantastik türlerinde filmlerin yanı sıra farklı sanat dallarından çalışmaları da bir araya getiren festivalin ikincisini izleyiciyle buluşturuyor.
Müge Turan’ın küratörlüğünde ve Can Koç koordinatörlüğünde gerçekleşecek programda korku meddahı performansından kült animasyonlara, bu yılın festival sineması örneklerinden canlı müzik eşliğindeki sessiz film gösterimlerine, korku ve fantastik sularında gezinen farklı disiplinler bir araya geliyor.
Festivalin öne çıkan filmleri arasında Denis Côté’nin bu yıl Berlinale yarışmasında prömiyerini yapan ve Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan Hayalet Kasaba Antolojisi (Répertoire des Villes Disparues), yine bu yıl adından çok söz ettiren, Arjantinli yönetmen Mariano Llinás’ın çekimi on yıl süren, üç kıtada geçen ve altı bölümle 14 saat anlattığı epik ve radikal filmi Çiçek (La Flor) yer alıyor.
Bunun yanı sıra bu yıl 20. yaşını kutlayan bilimkurgu klasiği Matrix (The Matrix) ve Georges Franju'nun 1960 yapımı Yüzü Olmayan Gözler (Les Yeux Sans Visage) de izleyiciyle buluşacak.
KORKU MEDDAHI İLE HİKȂYELER VE SÖYLEŞİ
24 Ekim Perşembe
19.00
Korku Hikâyeleri: Öykü ve romanlarıyla tanınan korku meddahı Mehmet Berk Yaltırık, araştırmaları esnasında karşılaştığı söylenceleri ve korkulu rivayetleri hikâyeleştirerek anlatıyor.
Söyleşi: Anadolu Korku Yazarları; Galip Dursun, Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Serdar Kökçeoğlu ve Mehmet Berk Yaltırık, Anadolu’daki korku hikâyeleri kültürünün ve Türkiye’de korku sinemasının günümüzdeki dil arayışı üzerine söyleşiyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız..
Yorum Gönder