İlk gösterimini Berlin Film Festivali’nde yapan filme adını veren “Piranalar”, mafya jargonunda “silahlı çete” anlamına geliyor.
Bu filmin piranaları ise Napoli’de ellerinde makineli tüfeklerle sokakları arşınlayan, mafyaya katılarak kazandıkları parayla marka kıyafetler satın alan 15 yaşındaki Nicola ve arkadaşları.
Amatör genç oyuncuların rol aldığı film, bir yandan geleceğin mafyasının günümüzde nasıl yetiştiğini ve nasıl bir medya bombardımanına maruz kaldıklarını gözlemlerken, bir yandan da ergen duygu durumunun suç dünyasından nasıl etkilendiğini inceliyor.
La Paranza Dei Bambini / Piranalar / Piranhas, 4 Ekim'de gösterime girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
Ergen heyecanına paralel akıcılıktaki anlatımı güzel; adeta 'mafyacılık oynayan' çocukların, gerçeklikten, inandırıcılıktan uzak bir biçimde, 'çocuk oyuncağı' misali kolayca ilerleyen öyküsü ise sorunlu bir film..
Yönetmen: Claudio Giovannesi
Oyuncular: Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Mattia Piano Del Balzo
Yapım: Carlo Degli Esposti, Nicola Serra
Ülke: İtalya
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
6 /10
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