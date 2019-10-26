26.10.2019
Le daim :: Ceketini Seven Kovboy
Hatta başkalarının herhangi bir cekete sahip olması fikrine katlanamaz.
Karısı tarafından terk edilmiş, her şeyini kaybetmiş bir adam olarak ceketine duyduğu saplantı içinden bir cani çıkarır.
Kurbanlarını telekinezi yoluyla öldüren katil lastikle ilgili filmi Lastik (2010) ile tanınan Quentin Dupieux gerçeküstü kara komedi türünün akla gelen ilk isimlerinden.
Yönetmen aynı zamanda Mr. Oizo mahlasıyla hatırı sayılır bir üne sahip tekno ve elektronik müzik DJ’i.
Maalesef bazı insanlar vardır ki bencil ve saplantılı kişilikleriyle, yakın çevrelerini yaşanılmaz kılarken -bulundukları yer veya makama göre değişen etkileriyle de- tüm bir ülkeyi, hatta dünyayı bile mahvedebilirler..
Meşhur romandaki ünlü şahsiyet kadar 'naif' biri olmasa da kendisine -naçizane- bir nevi 'Don Kişot Sendromu'ndan muzdarip olduğu teşhisini koyduğum filmimizin kahramanı Georges -garip ama gerçek- dünya üzerinde ceket giymeye layık tek kişinin kendisi olduğunu düşünen ve bunun gerçekleşmesi için de elinden geleni yaparak tüm ceket sahiplerine savaş açan bir tuhaf adamdır..
Sinema sektörünün her branştan 'kifayetsiz muhteris' elemanlarına 'inceden' göndermede/giydirmede de bulunan, 'sürreal' lezzetli bu kara komedide; karısı kendisinden kaçmış kurtulmuş, adeta aşık olduğu püsküllü bir deri ceketi almak için yaptığı ödemeden sonra beş parası kalmamış, buna rağmen burnundan kıl aldırmaz vaziyette, 'Deri Ceketini Seven Kovboy' pozlarıyla ortalıkta dolaşan, tam manasıyla 'boş-beleş', üstelik de psikopat bu adamın, 'absürt' bir atmosferde spontane olarak gelişen bir yaşantı içinde, kesmeli-biçmeli, kanlı, karanlık ve komik maceralarını zevkle izleyeceksiniz -diye düşünüyorum..
Le daim / Deri Ceket / Deerskin, 25 Ekim'de vizyona girdi..
Yönetmen: Quentin Dupieux
Oyuncular: Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy
Yapım: Mathieu Verhaeghe, Thomas Verhaeghe
Ülke: Fransa
İthalat: Bir Film
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
7,5 /10
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