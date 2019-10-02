Merlyn'den Yeni Single: Diptesin (Aslında)

Diptesin (Aslında), Merlyn grubunun yine kendi bestelediği şarkılardan bir tanesi.
Kayıt ve düzenleme süreci sonunda yine kendine özgü bir çalışmayı dinleyicilerine sunan Merlyn’in yeni single’ı 27 Eylül’de tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Bu parça ile Merlyn, dinleyicileri farklı bir sound ile karşılamaya hazırlanıyor..
Ancak Rock müzikten kopmayan ekip, bulunduğu çizgiyi net bir şekilde ortaya koyarak parçalarının hak ettiği sound’u bulabilmesi için sürekli çalışma halinde.
Grup üyeleri, 2017 yılında çıkardıkları Ayağa Kalk isimli albümlerini ‘uzun yolculuklarının ilk durağı’ olarak tanımlamış, hız kesmeden Mayıs ayında Dön Deme isimli single’larını yayınladıktan sonra ikinci durakları olan ve 27 Eylül’de dinleyiciyle buluşan Diptesin (Aslında) çalışmaları için kolları sıvamışlardı.
Çok yakında bir klip çalışmasıyla beraber şarkıyı taçlandıracaklarını aktaran Merlyn’nin “Diptesin (Aslında)” isimli yeni teklisinin kaydı Pür Müzik Stüdyoları’nda gerçekleşirken, prodüktörlüğü ve Mix’i Ozan ÖNER’e, Mastering’i ise Barış BÜYÜK’e ait.
Merlyn’in yeni teklisi “Diptesin (Aslında)” GRGDN Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda!
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