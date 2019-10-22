'Muhbir' 25 Ekim'de vizyonda!

Ancak Pete Koslow'un dünyası, karısını korumak için giriştiği bir mücadeleden sonra hapse girdiğinde tepetaklak olur.
Koslow'a iki FBI ajanı için muhbirlik yaparak New York'taki en güçlü suç patronunu devirmesi karşılığında erken tahliye şansı verilir.
Koslow gizli bir operasyonda polisin ölümüne yol açtığında işler değişir.
General, Koslow'un suçu üzerine alıp hapishanenin içinden bir uyuşturucu operasyonuna öncülük etmesi için onu hapishaneye geri göndermekte ısrarcıdır.
FBI da General’in operasyonu için hapishaneye geri dönmenin, Koslow’un onlarla olan anlaşmasını sürdürmek adına yapabileceği tek şey olduğunu söyler.
İmkânsız seçeneklerle çevrili olan Koslow, kendisini ve ailesini kurtarmak için bu suç örgütünden, FBI'dan ve mafyadan kurtulmak zorundadır.
ÜNLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELİYOR!
Suicide Squad, Altered Carbon, House of Cards ve The Killing'den tanıdığımız Joel Kinnaman, Blade Runner 2019 filmininden hatırlayacağımız Ana De Armas, Gone Girl filmiyle Oscar'a aday olan Rosamund Pike, Closer filmiyle Oscar Adaylığı olan Clive Owen, John Wick 2 filminden tanıdığımız Common’u bir araya getiren filmi yöneten Andrea Di Stefano, yapımcı koltuğunda ise Holywood'un en güvenilir üreticilerinden, John Wick serisi, The Town, Socario, Wind River ve The Expendables filmlerinin yapımcısı Basil Iwanyk oturuyor.
İsveç'in ödüllü romanı Three Seconds'dan uyarlanan filmin çekimleri New York, Philadelphia ve Gloucester'de yapılmasına rağmen filmde tam bir İsveç teması hakim.
Joel Kinnaman İsveçli bir anne ile Amerikalı bir babanın oğlu ve bir süre İsveç'te aktörlük yaptığından dolayı bu film için biçilmiş bir kaftan.
'The Informer / Muhbir' 25 Ekim'den itibaren sinemalarda..
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