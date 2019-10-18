Eşi Burcu’yla mutluluğu yakaladığı yeni hayatında eski alışkanlıklarından uzak durmaya çalışan Oray, bir yandan da Almanya’daki İslamcı akımlara kapılır.
Eşiyle tartıştığı bir gün İslam’a göre boşanma anlamına gelen “boş ol” sözlerini söyler.
Danıştığı imama göre üç ay eşinden uzak kalması gerekmektedir.
Köln’e gidip üç ayın geçmesini bekler, fakat Köln’de danıştığı başka bir imam tamamen ayrılmaları gerektiğini öne sürer.
Yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay, Oray ile “Almanya’da, Batılı, demokratik, seküler bir ülkede Müslüman olmak, din yoluyla kendini ifade etmek istemek ne demek?” sorusuna yanıt aradığını söylüyor.
Tıpkı dedeleri ve babaları gibi; oturup çalıştığı, ekmeğini yediği, suyunu içtiği -yani- içinde bizzat yaşadığı ülkeyi zerre benimsemeyen, üstelik düşman belleyen, mensup olduğu milli ve dini sürüden bir nebze olsun ayrılmamayı, Almanya'da Türkiye'deki gibi yaşamayı marifet sanan, hâl böyleyken de doğal olarak 'ev sahipleri tarafından' dışlanan 'Alamancı' gençlerin, 'kafa karışıklığı' içinde debelenmelerine dair bir drama..
Her canı çekenin kendi cemaatini oluşturup, kendi camisinde faaliyette bulunduğu, gerçekten 'düşündürücü ve korkutucu' bir ortamda; orada resmen bulunan 'Bizim Diyanet'i beğenmeyen, bağnazın daha katmerlisini arayan, bir anlık öfkeyle ağzından çıkan sözle, 'deli gibi sevdiği' karısından ayrı kalma şartının saçmalığını fark edemeyerek, "Hayaller İslam Şeriatı, gerçekler Lümpen Türk yaşantısı" minvalinde bir hayat sürdüren bu insanları adeta bir 'belgesel' gerçekçiliğinde tanıtmayı -daha ilk filminde- başaran yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz..
Oray
Yönetmen: Mehmet Akif Büyükatalay
Oyuncular: Zejhun Demirov, Deniz Orta, Cem Göktas
Ülke: Almanya
Yapım: Bastian Klügel, Claus Reichel
6 /10
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