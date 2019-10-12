12.10.2019
Ready or Not / Saklambaç
Düğün kusursuz bir şekilde sürer, fakat gelin için dikkatlice yapılmış bir plan vardır.
Hala gelinliği üzerinde olan Grace, hiçbir kuşku duymadan, eşi ve ailesinin geleneksel aile oyunu dedikleri oyunu oynamak üzere gece yarısı onlarla bir araya gelir.
Ailenin yeni bireyi olarak Grace, oynayacakları oyunu seçmek üzere masanın üzerindeki oyun kartlarından birini çekmelidir.
Çektiği kart nadiren çıkan Saklambaç kartıdır ve oyuna başlamak için Alex’i geride bırakıp, bir yerde sessizce saklanmalıdır.
Diğerleriyse güneş doğmadan onu bulacaktır..
Ready or Not / Saklambaç, 11 Ekim’den itibaren sinemalarda..
Filmin mmknmrtb notu ::
Annesiz babasız büyüyen öksüz ve güzel kızımız Grace, ultra zenginliklerini kumar işinden elde etmiş bir aileye gelin olduğu gün, hayatının kumarını oynamak zorunda bırakılır..
Bu oyun -yerine getirilmezse eğer- tuhaf ötesi bu ailenin tüm fertlerinin yok olmasına neden olacak kadar tehlikeli bir ritüel olup; bunun, aileye yeni katılan kadın ya da erkeğin kaderini tayin edecek denli bir 'ölüm kalım oyunu'na dönüşme ihtimali de vardır..
Taze gelin, bu hususta çok şanssızdır; olabilecek en kötü kartı çeker ve Saklambaç oyunu başlar..
Kahramanımız Grace, 'saklambaç' olan adının vadettiği masumluktan eser barındırmayan ve bütün aile bireylerinin avcı, kendisinin av olduğu, ölümcül bir oyunun içine düşmüştür..
Onu çok seven ve kaybetmekten korkan damat Alex'in yardım çabaları bir işe yarayacak ve de güzel kızımız, bu 'lanetli' ailenin elinden sağ salim kurtulabilecek midir?.
"Varsıl olmak ve öyle kalmak için, 'insani ve ahlaki' pek çok değerden feragat etmek, 'zengin dini'nin gereklerini yerine getirmek şarttır" demeye getiren Ready or Not, adeta zenginlerin ipliğini pazara çıkarıyor..
Korku ve 'sarkastik' mizahın güzel bir biçimde karıldığı, kanın gövdeyi götürdüğü film; şiddet, dehşet ve iğrençliğin zirveye tırmandığı anlarda istemsiz kahkahalar attıracak denli de eğlenceli..
Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
Senarist: Guy Busick, Ryan Murphy
Oyuncular: Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell
Yapım: 2019, Kanada / ABD, 95'
7 /10
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