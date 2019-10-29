'Tavşan Jojo' 31 Ocak'ta vizyonda!

Yapımcı ve yönetmen Taika Waititi, Tavşan Jojo’da kendine özgü anlatımı ve espri anlayışıyla özel bir konuyu ele alıyor.
İkinci Dünya Savaşı’nı hayali arkadaşı Adolf Hitler olan yalnız bir Alman çocuk üzerinden taşlıyor.
Annesinin, Yahudi bir genç kızı evlerinin tavan arasında sakladığını keşfeden Jojo’nun alt üst olan dünyasını izleyeceğiz.
Jojo Rabbit / Tavşan Jojo, 31 Ocak 2020’de vizyona girecek..
Yönetmen: Taika Waititi
Oyuncular: Taika Waititi, Scarlett Johannson, Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Sam Rockwell, Rebel Wilson
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