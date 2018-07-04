İstanbul Modern Sinema: Nick Cave ile Bir Hafta Sonu

Seçkideki filmler; Cave’in hem diğer “bad seed” olan Warren Ellis ile birlikte müziğini bestelediği ve küçük bir rolde de karşımıza çıkan, Andrew Dominik imzalı film Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikastı (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, 2007), yine Dominik’in, Cave’in oğlu Arthur’un ölümünden sonra çektiği ve The Bad Seeds’in Brighton’da kaydettikleri Skeleton Tree albümüne odaklanan müzik belgeseli One More Time with Feeling (2016) ve Cave’in Avustralyalı yönetmen John Hillcoat ile çalıştığı, hem senaristliğini yaptığı hem de yine Ellis ile müziklerini bestelediği Kanunsuzlar (Lawless, 2012).
Vahşi batıda, üç kardeşin etrafında geçen bu mafya hikayesi Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye adayı olmuştu.
Program kapsamında 7 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de sinema ve müzik insanlarının konuşmacı olarak katılacağı, Cave’in müziği ve sinema ile olan ilişkisi üzerine bir söyleşi de gerçekleşecek.
7-8 Temmuz 2018
SÖYLEŞİ*
7 Temmuz Cumartesi, 17.00
Moderatör: Gülşah Güray
Program kapsamında Sevin Okyay ve Melis Danişmend ile Cave’in müziği ve sinema ile olan ilişkisi üzerine bir söyleşi düzenleniyor.
RADYO EKSEN İLE MÜZEDE MÜZİK
7 Temmuz Cumartesi, 18.00
*Söyleşi ücretsizdir.
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