'Three Peaks / Üç Tepe' 28 Eylül'de vizyonda!

Birlikte vakit geçirerek yeni hayatlarının temelini atmak ister.
Ancak kısa süre içerisinde Aaron ve Tristan arasında gergin bir güç savaşı başlar ve ortasında kalan da Lea olur.
Hayatındaki bu iki önemli erkek arasındaki dengeyi kurmak Lea için hiç de kolay olmayacaktır.
İtalya’nın nefes kesen Dolomite Dağları’nın zirvesinde çıktıkları bir yürüyüş esnasında Tristan kaybolunca tatilin başından itibaren sessizce büyüyen bu güç oyunu, tehlikeli bir seviyeye ulaşır.
Dünya prömiyerini yaptığı Locarno Film Festivali’nde Piazza Grande Seyirci Ödülü kazanan Üç Tepe, Toronto Film Festivali’ndeki özel gösteriminde ise izleyicilerden olumlu yorumlar aldı.
Başrollerinde, Inglourious Basterds / Soysuzlar Çetesi ve Homeland’den tanıdığımız Alexander Fehling ve The Artist filmindeki performansıyla Oscar’a aday olan Bérénice Bejo, gerilimi hiç bitmeyen bir filme imza atıyor.
Aile bağı kurmanın hiç kolay olmadığını anlatan, şaşırtıcı hikayesi ve müthiş gerilimiyle seyirciyi etkilemeyi başaran Three Peaks / Üç Tepe, 28 Eylül'de sinemalarda..
2017 Locarno Film Festivali Piazza Grande Ödülü
2017 Toronto Uluslararası Film Festivali – Özel Gösterimler
2018 Palm Springs Uluslararası Film Festivali
Orijinal Adı: Drei Zinnen
Yönetmen: Jan Zabeil
Senaryo: Jan Zabeil
Oyuncular: Alexander Fehling, Bérénice Bejo, Arian Montgomery
Görüntü Yönetmeni: Axel Schneppat
Kurgu: Florian Miosge
Yapım: İtalya/Almanya
Yapım Yılı: 2017
Dil: Almanca, Fransızca, İngilizce
Renk: Renkli
Tür: Dram
Süre: 117 dakika
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