6. Boğaziçi Film Festivali'nde yarın!

Proje geliştirme platformları aslında nedir, ne işe yararlar?
Projenizi kime, nerede ve nasıl etkili bir şekilde sunabilirsiniz?
Matthieu Darras, Hanna Atallah ve Hayet Benkara’nın konuşmacı olacağı Proje Geliştirme Platformları: Pack & Pitch adlı söyleşi saat 13:00’te Cezayir’de.
Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Murat Düzgünoğlu’nun yönettiği Halef, saat 12:00’de yönetmen ve oyuncuların katılımıyla Beyoğlu Sineması’nda.
Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden Özkan Çelik’in yönettiği Babamın Kemikleri, saat 16:00’da yönetmen ve oyuncuların katılımıyla saat 16:00’da Atlas Sineması’nda.
İsviçreli yönetmen Germinal Roaux’un dünya prömiyerini yaptığı Berlinale’nin Generation 14plus bölümünden En İyi Film Ödülü’nü kazanan ve Etiyopyalı bir kız çocuğun umudunu yitirmeyişinin hikâyesini anlattığı filmi Fortuna, saat 19:00’da Kadıköy Sineması’nda.
|Halef
Romen sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Radu Jude’un Karlovy Vary’de En İyi Film seçilen son filmi I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians / Tarihe Barbarlar Olarak Geçsek Ne Olur Sanki!, 21:30’da Atlas Sineması’nda.
Oscarlı aktör Robert Redford’un başrolünde olduğu ve şimdiden Oscar kulislerinde adı sıkça anılan The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah, 21:30’da Kadıköy Sineması’nda.
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