18.10.2018
Suspiria'dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı!
Call Me By Your Name ile En İyi Film dalında Oscar’a aday olan yönetmen Luca Guadagnino, şimdi de 2018’in merakla beklenen filmi, Dario Argento'nun korku sinemasının klasiklerinden Suspiria’nın uyarlamasıyla bu yıl da adından bahsettiriyor.
Suspiria, prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nden büyük övgülerle ayrıldı.
Ayrıca Radiohead grubunun solisti Thom Yorke’un film için yazdığı ve seslendirdiği A Suspirium parçası, festivalden En İyi Özgün Şarkı ödülünü aldı.
Grinin Elli Tonu serisi ile tanıdığımız Dakota Johnson ve Oscar ödüllü oyuncu Tilda Swinton’ın yer aldığı film, namı tüm dünyaya yayılmış bir dans okuluna başlayan genç bir dansçının ve okulun etrafında gelişen tekinsiz olaylar silsilesini ekranlara taşıyor.
"Neredeyse mükemmel bir sinema deneyimi."
HighDef Digest
"Yeniden çekimden ziyade yeniden bir doğuş olmuş."
Film School Rejects
"Uzun yıllar boyunca filmin ince detaylarını keşfetmeye devam edeceğiz."
Daily Dead
"Rahatsız ettiği kadar güzelliğiyle büyüleyen, müthiş bir kabus."
CinemaBlend
"Her açıdan o kadar zengin bir film ki, her izlendiğinde daha da iyi oluyor."
io9.com
"Filmin egzotik tuhaflığında kendinizi kaybedeceksiniz."
Time Out
"Orijinalinden daha iyi."
-The Telegraph
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