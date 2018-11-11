The Miseducation of Cameron Post :: Yobazlar her yerde!

Cameron sınıfından bir kıza aşık olur ve bunun üzerine zorla bir 'dönüştürme terapisi' merkezine yollanır.
Disiplin, ahlak, gibi yöntemlerin uygulandığı bu tuhaf merkezde Cameron yeni arkadaşlar edinir.
Kimliğine ve kişiliğine sahip çıkan ergen bir kızı anlatan bu dokunaklı ve samimi film, 'dönüştürme merkezinde' geçen bir Guguk Kuşu gibi.
Katıldığı festivallerde izleyici ve eleştirmenlerden tam not alarak büyük yankı uyandırırken Sundance Film Festivali’nde kazandığı Jüri Büyük Ödülü’yle başarısını taçlandıran The Miseducation of Cameron Post / Cameron Post'a Ters Terapi, 9 Kasım’da vizyona girdi.
Appropriate Behavior’ın yönetmeni ve yıldızı olarak tanıdığımız Desiree Akhavan’ın son filmi, Emily Danforth’un romanından uyarlanan, sıcak ve özgün bir büyüme hikâyesi anlatıyor."
'Eşcinsellik hastalıktır' zırvasıyla ve -tabii ki- günahkârlıkla damgaladıkları gençleri, kendi kendilerinden nefret ettirerek tedavi edebileceklerini sanan dinci terapistler ile aynı zırvalara inandırılarak çocuklarını bu şarlatanların kucağına bırakıveren ebeveynlerin hep birlikte bedel ödettikleri gençler üzerine bir drama..
Genç ama iyi oyuncuların 'dengeli' performanslarıyla rahatça ilerleyen film, ajitasyona gayet elverişli konusuna hiç kapılmadan yazılmış, abartıdan uzak senaryosu ve mütevazı üslubuyla dikkat çekiyor; bir başka bakış açısıyla aynı filmi, mevzusuna biraz iyimser bakmakla ya da olayı cesurca deşmekten kaçınmakla da eleştirebiliriz tabii..
Yapım notundaki Guguk Kuşu benzetmesi fazlasıyla 'abartı' olmuş, bu kesin; ama, Cameron kızımızın da bi ara değindiği gibi, 'günahkâr' gençleri kendilerinden nefret etmeye zorlayan, bunu bir tedavi yöntemi gibi kullanan bu 'sözde' terapistler, uygulamalarından hiçbir sonuç alamayacaklarını gördüklerinde, sürekli sırıtan o yüzleri ciddileşecek, tepkileri de sertleşecektir..
Hayatımızın her alanında bizim de karşımıza çıkan, her boka maydanoz olarak, her şeye burunlarını sokan bu gerici zihniyetin ABD patentli örneklerini gösteren film, adeta haykırıyor: Yobazlar her yerde!.
Amerikalı yobazların çağdaş dış görünüşleri ve kibarlıktan kırılan davranışları bizim dincilerin tam tersi olsa da, söyledikleri palavraların, uygulamaya kalkıştıkları yöntemlerin benzeşmesi de kaçınılmaz oluyor..
Ne yaptıklarını kendileri dahi bilmeyen, ne idiğü belirsiz inançlarını tek doğru kabul eden, bilimselliğini zaten geçtik, çocuklar üzerinde tatbik ettikleri uygulamaların doğurabileceği sakıncalar hakkında hiçbir bilgi ve öngörüsü olmadan faaliyetlerini sürdüren bu kurumlar, bize hiç de yabancı değil..
Herhangi -hem de ölümcül- bir hataları ortaya çıktığında, devletin sözde soruşturma refleksi göstermesi, sonra unutturulması ve her şeyin 'aynı tas aynı hamam' sürüp gitmesi de bizi hiç şaşırtmayacak gerçeklerdendir..
Tek umudumuz, yeni gençliğin, anne ve babalarına benzememesi, bu örneklerin azalması ve giderek tükenmesi; ama bu hususta umutlu dahi olmak o kadar zor ki..
Ancak öte yandan bir de, asla yok edilemeyecek 'doğal' gerçekler var; doğanın, özgürce işleyen düzenini ve önlenemez gücünü, uydurdukları birtakım palavralarla, günah suçlamalarıyla ya da uyguladıkları baskılarla durdurabileceklerini iddia edenler -son tahlilde- hep yenildiler, hep yenilecekler!.
The Miseducation of Cameron Post / Cameron Post'a Ters Terapi
Yönetmen: Desiree Akhavan
Senaryo: Desiree Akhavan, Cecilia Frugiuele
Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Sasha Lane, John Gallagher Jr.
Süre: 91'
Ülke: A.B.D.
7 /10
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