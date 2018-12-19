19.12.2018
'Bumblebee' 21 Aralık’ta vizyonda!
Charlie (Hailee Steinfeld), 18 yaşına girmek üzeredir ve dünyadaki yerini bulmaya çalışırken Bumblebee’yi savaştan yaralanmış ve bozulmuş bir halde bulur.
Charlie onu yeniden canlandırdığında kısa sürede onun sıradan bir sarı Volkswagen tosbağa olmadığını anlar.
Yönetmenliğini Travis Knight’ın (“Kubo and the Two Strings, The Boxtrolls”) yaptığı, senaryosunu Christina Hodson (Unforgettable, Birds of Prey) yazdığı filmde oyuncular; Hailee Steinfeld (True Grit, The Edge of Seventeen), John Cena (Trainwreck, Blockers), Jorge Lendeborg Jr. (Spider-Man: Homecoming, Love, Simon), John Ortiz (Replicas, Peppermint), Jason Drucker (Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul, Barely Lethal), Pamela Adlon (“Better Things”) ve Stephen Schneider (“Broad City,” “You’re the Worst”).
Filmde ayrıca sesleriyle yer alan sanatçılar; Oscar adayı Angela Bassett (Mission: Impossible – Fallout, Black Panther), Justin Theroux (“Maniac,” The Lego Ninjago Movie), ikonik Optimus Prime’a yeninden sesini veren Peter Cullen (Transformers serisi) ve B-127 rolüyle Dylan O’Brien (The Maze Runner serisi) rol alıyor.
Yapımcılar, Lorenzo di Bonaventura (Transformers serisi, Deepwater Horizon), Tom DeSanto (Transformers serisi, X-Men) & Don Murphy (Transformers serisi, The League of Extraordinary Gentlemen), Michael Bay (Transformers serisi, Armageddon) ve Mark Vahradian (Transformers serisi, Deepwater Horizon).
Görüntü yönetmeni Enrique Chediak (American Assassin, Deepwater Horizon).
Yapım tasarımcı Sean Haworth (Deadpool, Ender’s Game).
Editör Paul Rubell (Collateral, The Insider).
Kostüm tasarımcı Dayna Pink (Concussion; Crazy, Stupid, Love).
İdari yapımcılar; Steven Spielberg (Saving Private Ryan, Schindler’s List), Brian Goldner (Transformers serisi, G.I. Joe serisi) ve Chris Brigham (Inception, Assassin’s Creed).
Süre: 119 dakika
Bumblebee, 21 Aralık'ta sinemalarda..
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