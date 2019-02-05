Aidiyet'ten ilk görüntüler yayınlandı.
Burak Çevik’in 15 yıl önce İstanbul’da gerçekleşmiş bir cinayetin mahkeme kayıtlarından ve kendi kişisel hafızasından yola çıkarak yazıp yönettiği film, Berlinale’nin Forum bölümünde Caligari Ödülü için yarışacak.
2003’ün Aralık ayında, İstanbul’un banliyö mahallerinin birinde yaşayan 55 yaşında bir kadın, evine giren bir yabancı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olayı soruşturan polisler, elde ettikleri kanıtlar neticesinde maktulün kızını ve kızının sevgilini cinayetten sorumlu tuttu.
Mahkeme 2007 yılında sonlandığında, ikisi de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
“Aidiyet”, 15 yıl sonra bu kriminal vakanın mekânlarını takip ederek cinayeti işleyen zanlının polis karakolunda verdiği ifade eşliğinde topoğrafik bir gözlem yapıyor ve ardından çiftin ilk tanıştığı geceye odaklanıyor.
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